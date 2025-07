Tendals o arbres? La millor opció per generar ombra i frescor a l'estiu

L'arribada de l'estiu i la calor no vol dir que no tinguem ganes de passar estones a l'aire lliure. Les terrasses segueixen sent un espai per aprofitar, i els tendals i els arbres són les millors opcions per tenir ombra i estar uns mica més frescs. Però n'hi ha una que sigui millor que l'altre?

El creador de contingut @jordimatrix explica en un vídeo que en condicions similars, l'ombra depèn de l'objecte que la projecta i com interactua amb l'entorn. Textura, temperatura i circulació de l'aire són elements claus per determinar quina opció és més efectiva a l'hora de crear espais frescos i agradables en plena expansió de la calor.

Les fulles d'un arbre també reflecteixen la llum solar, encara que la seva ombra no és del tot opaca. Tot i això, aquesta dispersió de llum afavoreix la ventilació i permet que l'aire circuli de forma natural. L'estructura oberta del fullatge facilita que l'aire calent ascendeixi i es renovi, creant un microclima més agradable sota les branques.

Un altre factor determinant és la transpiració vegetal. Les fulles alliberen vapor d'aigua constantment, un procés que refreda la superfície i, com a conseqüència, redueix la temperatura de l'aire circumdant. En termes de benestar tèrmic, amb l'arbre no només es guanya en frescor, sinó que també aporta beneficis ambientals i estètics a llarg termini.

Els inconvenients dels tendals

En canvi, el tendal genera una ombra contínua i notablement densa. Com que és un teixit reflectant, impedeix que els raigs solars penetrin amb força, reduint la incidència directa de LA llum. Tot i això, aquest tipus de cobertura també actua com una superfície calenta, ja que absorbeix i acumula temperatura amb el pas de les hores, sobretot quan està exposat al sol durant molt de temps.

A més, en col·locar-se prop de parets o sostres, l'aire tendeix a quedar atrapat per sota la superfície del tendal. Com assenyala l'arquitecte, "aquí l'aire calent no pot escapar cap amunt", i aquesta manca de ventilació impedeix la sortida de la calor acumulada, generant així una sensació tèrmica més calurosa, malgrat l'ombra.