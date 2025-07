El truc d'un arquitecte per eliminar la calor de casa: «És gratis!»

Durant els mesos d’estiu, la calor pot arribar a ser tan intensa que convertir el nostre habitatge en un espai còmode on descansar esdevé tot un repte. L’augment de les temperatures fa que, sovint, mantenir una temperatura interior agradable sigui gairebé una necessitat. Tot i que l’ús de ventiladors o aparells d’aire condicionat és habitual, dependre’n exclusivament pot resultar car i poc eficient. Per això, cada cop més persones busquen solucions casolanes i econòmiques per fer front a la calor sense disparar la factura de la llum.

L’arquitecte Leonardo Rogel (@leonardo_rogel_) ha publicat un vídeo al seu perfil de TikTok on proposa alguns mètodes senzills per abaixar la temperatura de dins de les cases i les habitacions en dies de calor intensa. Tal com ell mateix indica, “farem servir coses que tothom té per casa”. Això fa que qualsevol persona pugui sobrepassar una calorosa nit d'estiu sense haver de gastar diners.

Segons Rogel, els ventiladors, per si sols, no són gaire efectius quan l’aire que mouen és calent. "Només desplacen aire, però no el refreden", explica el divulgador. Per això, recomana combinar-los amb altres estratègies per aconseguir una sensació real de frescor, però fer-ho l'element indispensable és l'aigua, la gran aliada per fer front la calor.

Com fer-ho?

Una de les seves propostes consisteix a augmentar la humitat de l’ambient. Una manera fàcil de fer-ho és ruixar l'habitació amb un esprai d'aigua, és especialment útil fer-ho abans d’anar a dormir. Una altra opció també d'allò més econòmica és usar una tovallola humida com a aliada. Només cal mullar-la i col·locar-la darrere del ventilador, de manera que l’aire que passa per la tovallola s’humiteja i es refreda lleugerament en el procés d’evaporació abans d’arribar a nosaltres a través del vent que genera el ventilador.

Un altre suggeriment que fa l’arquitecte que és especialment útil durant la nit, quan l’exterior comença a refrescar-se, és col·locar el ventilador en una finestra o al balcó. Qualsevol forat o obertura que permeti el pas de l'aire a l'exterior serà útil. Així, l’aparell atraurà l’aire més fresc de fora i el farà circular dins de l’habitació, ajudant a rebaixar la temperatura interior.