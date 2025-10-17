Primera campanya de donació de sang i plasma d'aquesta tardor a Solsona

- DIA: Divendres 24
- HORA: Matí (10 a 14 h) - Tarda (16 a 21 h)
- LLOC: Instal·lacions Sala Polivalent (Sala Gran), carrer d'Antoni Gaudí, 2
La tardor ha arribat a Solsona, i a la resta del país, amb els seus colors daurats, aire més fresc, dies que s'escurcen i nits que s'allarguen. És temps de canvi, de calma i també d'aquells gestos que, com les fulles que cauen, semblen petits però nodreixen el cicle de la vida.
En aquest esperit, el proper divendres 24 d'octubre, la Sala Polivalent de Solsona acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma, organitzada pel Banc de Sang i Teixits i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i l'ADS del Solsonès.
Cada gota compta! I darrere de cada donació, hi ha històries que continuen: persones que superen intervencions quirúrgiques, que poden seguir tractaments mèdics, que tornen a casa. La donació de sang és un acte senzill, però essencial; i la donació de plasma, menys coneguda però igualment vital, permet elaborar medicaments imprescindibles per a pacients amb malalties greus o cròniques, com immunodeficiències o transtorns de coagulació.
En ambdós casos, poden donar totes les persones d'entre 18 i 70 anys, amb més de 50 quilos i en bon estat de salut. Per participar-hi, cal demanar hora prèvia a través de la pàgina web donarsang.gencat.cat.
Aquesta campanya arriba en un moment clau per reforçar les reserves després de l'estiu, quan sovint disminueixen, però també per recordar que la solidaritat no té estació.
Quan la natura canvia de color, també ho pot fer la vida d'algú més gràcies a la teva aportació. Vine i participa
! T'esperem!