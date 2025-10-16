L’Institut Francesc Ribalta obre el curs amb una jornada de formació professional i empreses

L’objectiu principal de l’acte és fomentar el coneixement de l’entorn empresarial a l’alumnat i el d’ajudar a decidir, si escau, el seu futur professional en el territori. A la jornada hi assistiran tots els estudiants dels Cicles Formatius de Grau Bàsic, de Grau Mig i Cicles Formatius de Grau Superior del centre.
A l’acte hi participaran empreses que col·laboren amb l’institut, algunes d’elles ja des de fa molts anys i, d’altres més recentment. Totes elles comparteixen la voluntat de facilitar els acords de pràctiques que permeten a l’alumnat d’aplicar els coneixements i de tenir el contacte en el món laboral.
El divendres, 17 d’octubre del 2025 a l’Àgora del centre tindrà lloc a les 10.00 h l’inici de l’acte amb els parlaments del Sr Director de l’Institut, la Sra Inspectora com a representant dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central i la Sra Presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
A continuació, el Sr Josep Plassa, amb més de 33 anys d’experiència en el sector de la seguretat i l’automatització industrial i l’actual responsable de la multinacional japonesa Omron, oferirà la conferència “L’impacte dels robots i la intel·ligència artificial en les professions del futur”.
Un cop acabada la conferència, es procedirà a la inauguració de les 2 aules noves: L’Aula Sàlvia, del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció a Persones en Situació de Dependència. I l’aula-taller del CFGS d’Automatització i Robòtica Industrial. I a la visita de totes les instal·lacions de l’Institut.
Les 2 aules, han estat equipades amb un nou i innovador material adquirit a partir de la subvenció ATECA (Aules Tecnològiques Aplicades), rebuda el curs passat 2024-25 per tal d’impulsar projectes d’innovació i aprenentatge digital, i a l’hora oferir a l’alumnat de Formació Professional un entorn modern, enriquidor, envoltat de tecnologia punta.
La jornada finalitzarà amb l’entrega d’un obsequi, elaborat per l’alumnat del PFI d’Auxiliar de Vivers i Jardins, i amb un refrigeri preparat per l’alumnat de l’IFE de Manteniment i Instal·lacions Esportives.
Així doncs, és com l'Institut Francesc Ribalta de Solsona dóna el tret de sortida al curs 2025-26 dels Cicles Formatius amb la voluntat de reforçar el vincle empresa, formació i docència.
Tanmateix, cal dir que enguany l’Institut compta amb un equip humà de 75 persones, de les quals 68 en són professors/es, 2 en són educadors/es i 1 TIS ( tasca d’integració social) Tots ells/elles atendran als més de 550 alumnes que rep el centre i que estan repartits en els estudis següents:
- Educació Secundària Obligatòria
- Batxillerat de les diferents modalitats i Batxibac
- Cicle Formatiu de Grau Bàsic d’Electricitat
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Auxiliar d’Infermeria i Atenció a Persones en situació de Dependència
- Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automatització i Robòtica Industrial
- Programa de Formació i Inserció d’auxiliar de manteniment de jardins
- Itinerari Formatiu Específic de manteniment i instal·lacions esportives