31 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Cau un segon premi de la Loteria Nacional a Solsona

El número premiat amb 6.000 euros s'ha venut a l'administració La Vinya Boja

  • Administració de loteria La Vinya Boja de Solsona

ARA A PORTADA

Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 11:00
Actualitzat el 31 d’octubre de 2025 a les 11:02

Cop de sort a Solsona gràcies a la Loteria Nacional. Ahir dijous dia 30 d'octubre, el sorteig hi va deixar part del segon premi, dotat amb 6.000 euros al dècim.

Concretament, un únic número que es va vendre per màquina a l’administració número 2 de Solsona, a la Plaça del Camp, 10, coneguda com La Vinya Boja. El número premiat ha estat el 50532, que entre altres llocs, també ha estat repartit a Manresa.

Aquest és el segon premi important que l'administració solsonina reparteix aquest any 2025, el primer va ser un  Segon Premi de El Gordo de la Primitiva del passat 18 de maig.

 

Et pot interessar