Cau un segon premi de la Loteria Nacional a Solsona

Cop de sort a Solsona gràcies a la Loteria Nacional. Ahir dijous dia 30 d'octubre, el sorteig hi va deixar part del segon premi, dotat amb 6.000 euros al dècim.\r\n\r\nConcretament, un únic número que es va vendre per màquina a l’administració número 2 de Solsona, a la Plaça del Camp, 10, coneguda com La Vinya Boja. El número premiat ha estat el 50532, que entre altres llocs, també ha estat repartit a Manresa.\r\n\r\nAquest és el segon premi important que l'administració solsonina reparteix aquest any 2025, el primer va ser un Segon Premi de El Gordo de la Primitiva del passat 18 de maig.\r\n\r\n \r\n