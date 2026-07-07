Coincidència d'incendis exigeix una resposta accelerada dels Bombers al Solsonès

Durant el dimarts, el Solsonès ha viscut una situació poc habitual: flames actives al mateix temps en diversos punts, exactament a Bassella i Lladurs. El cos de Bombers ha hagut d'adaptar-se ràpidament, combinant efectius sobre el terreny amb el suport d'aeronaus, segons el perfil i la localització de cada incendi. Aquest escenari s'ha inserit en un context de jornades amb múltiples emergències per tot Catalunya, destacant la pressió a les comarques de Lleida, on equips d'emergència intervenien des de migdia per sufocar diversos fronts dispersos.
Accions dels Bombers davant l'incendi de Bassella
A les 19.35 h s'ha notificat la presència de foc a Bassella. Davant aquesta emergència, fins a onze equips terrestres i dues unitats aèries han estat activades. Amb l’arribada de la nit, prop de les nou, la situació ha permès anar retirant dispositius i els Bombers han declarat el foc sota control. Les maniobres d’aïllament han limitat l’expansió de les flames i han preservat la seguretat en l’àrea afectada. Això evidencia l’organització precisa dels equips en moments de coincidència de diversos incendis.
Foc i dispositius a Lladurs
Alhora, cinc equips han estat destinats a intervenir des de les vuit del vespre a la Urbanització Pla dels Roures, a Lladurs. Aquesta mobilització immediata exemplifica l’actuació coordinada dels Bombers per mantenir sota supervisió els focs actius i reduir l’impacte dels incendis forestals, en un dia on la càrrega operativa s’ha mantingut elevada.
La causa de tots aquests focs ha estat els llamps, que han arribat al provocar fins a cinc focus d'incendi que afortunadament han estat de baixa intensitat i ja estan estabilitzats. L’incendi forestal entre Bassella, Oliana i Castellar de la Ribera s’ha originat després del pas d’una tempesta seca que ha causat almenys cinc columnes al Solsonès, i s’ha estabilitzat a les 20.17 hores. El vent empenyia el cap cap a la carretera C-14, cosa que ha permès prioritzar el flanc dret, que presentava potencial. Hi han treballat 15 dotacions, dues d’elles aèries.