19 de setembre de 2025

Dilluns al matí hi haurà un tall d’aigua per les obres de la plaça de Sant Pere

També es farà una crema prescrita a Llobera

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 21:43

El tall es farà entre 10 i 12 del migdia i afectarà el carrer de Llobera i veïns i establiments de l’entorn de les places de Sant Pere i Ribera, el carrer de l’Hospital Vell i el Centre Sanitari. La interrupció en el subministrament es fa per a realitzar la connexió de la nova canonada, de 25 metres de longitud, i cinc escomeses a la xarxa general.

Dissabte, crema prescrita a Llobera

Una altra informació de servei: aquest dissabte a partir de les 9 del matí Bombers informa que realitzarà una crema prescrita a Llobera.

