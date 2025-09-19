Dilluns al matí hi haurà un tall d’aigua per les obres de la plaça de Sant Pere

El tall es farà entre 10 i 12 del migdia i afectarà el carrer de Llobera i veïns i establiments de l’entorn de les places de Sant Pere i Ribera, el carrer de l’Hospital Vell i el Centre Sanitari. La interrupció en el subministrament es fa per a realitzar la connexió de la nova canonada, de 25 metres de longitud, i cinc escomeses a la xarxa general.\r\n\r\nDissabte, crema prescrita a Llobera\r\n\r\nUna altra informació de servei: aquest dissabte a partir de les 9 del matí Bombers informa que realitzarà una crema prescrita a Llobera.\r\n