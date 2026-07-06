El Pla Alfa assoleix el nivell 4 per risc màxim d’incendi a la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i 45 municipis de 9 comarques

La Protecció Civil de la Generalitat i el cos d’Agents Rurals han augmentat les alertes per la perillositat d’incendi forestal i han ampliat el ventall de restriccions davant el risc extrem a partir de dilluns als espais naturals de la Ribera Salada, que es troba entre el Solsonès i l’Alt Urgell, i a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Aquestes mesures s’apliquen de manera complementària al tancament del massís de les Gavarres, tancat des de dissabte al migdia per l’incendi que afecta la zona. Amb aquesta decisió, la situació de risc extrem d’incendi forestal passa a afectar 45 municipis repartits en nou comarques: l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Solsonès i el Segrià.
La situació fa necessari activar també el nivell 3 del Pla Alfa, corresponent a un perill molt alt d’incendi forestal, que s’estén a 385 municipis pertanyents a 30 comarques. Els Agents Rurals subratllen que "mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta."
Quant a les limitacions a la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres, s’especifica que "mentre es mantinguin les restriccions vigents a les Gavarres, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, no estan permeses les activitats lúdiques ni esportives a l’interior d’aquests massissos." D’altra banda, "la circulació queda limitada a les carreteres autoritzades i únicament es permet per accedir als habitatges o per altres desplaçaments expressament autoritzats, però en cap cas per practicar activitats esportives."
Les autoritats insten la població a cooperar. "Així mateix, es fa una crida a la col·laboració ciutadana i s’agraeix la implicació de la població." Alhora, s’emfatitza aquesta instrucció: "Es demana que qualsevol persona que detecti una activitat susceptible de generar un risc d’incendi o observi una columna de fum truqui immediatament al 112."
Els Agents Rurals han ampliat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal, el màxim nivell, en un total de 45 municipis de 9 comarques. "En concret, s’inclouen al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d’incendi forestal les localitats de l’Alt Urgell com ara Bassella, Coll de Nargó, Oliana i Peramola." "El Baix Empordà és la comarca amb més municipis amb risc extrem d’incendi amb Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac Biosca, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega." "Al Gironès, les poblacions en les quals s’ha activat el nivell 4 del Pla Alfa són Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell." "A la Noguera, les poblacions incloses són Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa, Foradada, la Baronia de Rialb, Ponts, Tiurana i Vilanova de l’Aguda." "Al Pallars Jussà, hi ha Abella de la Conca; Isona i Conca Dellà." "Al Solsonès, Biosca; Castellar de la Ribera; Lladurs; Pinell del Solsonès i Torà." "A la Ribera d’Ebre: Flix i Riba-roja d’Ebre; al Segrià, Almatret i a la Terra Alta: la Fatarella; la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs."