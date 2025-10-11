11 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Troben un boletaire perdut a Odèn

L'equip de recerca ha anunciat que han trobat al boletaire per la zona del Coll de Jou

  • Arxiu- Un dispositiu de recerca al bosc -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’octubre de 2025 a les 09:49
Actualitzat el 11 d’octubre de 2025 a les 09:50

Els Bombers han anunciat a través de X que aquest divendres a la tarda han hagut de desplegar un dispositiu de recerca per trobar un boletaire perdut a Odèn, al Solsonès. L'home, de 33 anys, no havia tornat amb el grup després de separar-se mentre buscaven bolets i aquests van trucar als bombers a les 14:35h del migdia per denunciar la seva desaparició.

Després de rebre l'avís, els Bombers van desplegar 4 dotacions per buscar-lo. Ha estat trobat sa i estalvi a la zona del Coll de Jou, a prop del lloc on havia desaparegut.

Et pot interessar