Troben un boletaire perdut a Odèn

Els Bombers han anunciat a través de X que aquest divendres a la tarda han hagut de desplegar un dispositiu de recerca per trobar un boletaire perdut a Odèn, al Solsonès. L'home, de 33 anys, no havia tornat amb el grup després de separar-se mentre buscaven bolets i aquests van trucar als bombers a les 14:35h del migdia per denunciar la seva desaparició.\r\n\r\nDesprés de rebre l'avís, els Bombers van desplegar 4 dotacions per buscar-lo. Ha estat trobat sa i estalvi a la zona del Coll de Jou, a prop del lloc on havia desaparegut.\r\n