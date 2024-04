47è Aplec de la Sardana de Breda

El proper diumenge 14 d’abril tindrà lloc a l’aparcament del Cercle Bredenc la 47a edició de l’Aplec de la Sardana de Breda. La cita d’enguany comptarà amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Jovenívola de Sabadell. Per altra banda, la cobla Bisbal Jove tocarà només en torn de matí, i Vila d’Olesa ho farà només en torn de tarda. En cas de pluja es celebrarà a l’interior del Cercle Bredenc.

La primera de les 32 sardanes del programa començarà a les 10.30 hores. Per altra banda, el torn de tarda començarà a les 16 hores. Com cada any algunes de les sardanes destacades són les tradicionals Breda Artesana de Francesc Mas i Ros i interpretada per la Bisbal Jove o El Campanar de Breda, de M.Tudela i Benavent i interpretada de forma conjunta per totes les cobles.

L’Aplec de la Sardana és un dels actes amb més tradició de la Vila de Breda. Organitzat per la Colla Sardanista de Breda, porta celebrant-se cada segon diumenge d’abril des de l’any 1978.