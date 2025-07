Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 4, 5 i 6 de juliol de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Hostalric: Festa Major 2025

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de juliol de 2025. Tot el dia.

El divendres 4 de juliol marcarà l’inici oficial de la Festa Major amb la cercavila infantil a les 18 hores, que sortirà de la plaça dels Bous fins al Parc de la Placeta, amb l’animació de L’Olla de Grills i els Gegants d’Hostalric. A les 19:30 tindrà lloc el Pregó Infantil a càrrec del Consell d’Infància, i a les 21 hores, el primer sopar popular a la Zona Esportiva, organitzat per l’Atlètic Club Hostalric.

A les 21:45, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, es llegirà el Pregó de Festa Major, a càrrec de la Pilar i la Paula, conegudes com "Les Papixules", protagonistes del programa “Soc i Seré” de TV3. Tot seguit, l’actuació de Neus Mar oferirà un concert d’havaneres amb un estil íntim i modern. A la mitja part es repartirà rom cremat.

La nit continuarà amb les Barraques, a partir de les 23 hores davant la zona esportiva, amb una gran varietat d’estils musicals. Obriran la nit Riky Prats i la seva banda amb versions de pop flamenc i rock espanyol, seguits per Juantxo Skalari & La Rude Band, una icona de l’ska estatal. L’Orquestra Maribel farà vibrar el públic amb èxits dels 80 i temes actuals, i tancarà la festa Ahuix DJ amb una sessió visual i sonora única.

Dissabte 5 de juliol arrencarà amb el torneig de petanca a les 9 hores a la Plaça Roser Capdevila . A la tarda, a les 18 hores, el grup Rikus presentarà el seu espectacle familiar “Us convidem” al Pavelló 2, mentre a les 18:30 hores començarà una visita teatralitzada a la Fortalesa amb l’enginyer Santa Cruz, amb punt de trobada a la plaça de les Escoles. El preu és de 10 euros.

A les 19 hores s'encendrà la traca i començarà el tradicional correbars, amb la Xaranga Bandsonats animant des de la plaça dels Bous fins a la zona esportiva. El sopar popular tornarà a les 21 hores, i a les 23:30 hores tindrà lloc el Ball de Festa Major al Pavelló 2 amb l’Orquestra Montecarlo, una formació amb més de 35 anys d’experiència.

La nit de dissabte també serà una de les més esperades a les Barraques. A partir de les 23:30 hores, s’hi podran veure les actuacions de La Reina del Pop, tribut a La Oreja de Van Gogh; La Tribut FM, amb un espectacle festiu de versions. Per acabar, DJ Montbertus tancarà la nit.

Diumenge 6 de juliol, a partir de les 10 hores, el Pavelló 2 acollirà el Torneig Ràpid d’Escacs, obert a jugadors locals de forma gratuïta. A les 18:00h, la Plaça de la Vila s’omplirà amb les melodies de la Cobla La Maravella en una audició de sardanes, i a les 20 hores, la zona de Barraques acollirà una mostra de dansa a càrrec de Studio D’Arts.

Simultàniament, al Pavelló 2, l’Orquestra Internacional Maravella oferirà un concert i ball de Festa Major. A les 21hores hi haurà sopars populars a la Zona Esportiva. La nit es tancarà amb una sessió "remember" a les Barraques amb La Cassette DJ’s. Podeu trobar tota la programació de la festivitat a l'article de NacióBaixMontseny Festa Major d'Hostalric 2025: programació i concerts.

2.- Sant Celoni: Festa del barri Illes Belles 2025

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de juliol de 2025. Tot el dia.

El barri de les Illes Belles de Sant Celoni celebra la festa major aquest cap de setmana. El divendres 4 de juliol tindrà lloc un sopar de carmanyola a les 21 hores. Tot seguit, a les 22 hores, començarà una nit de diversió amb la Colla de Diables infantil i juvenil de la ciutat, Espurnes del Montseny, i hi haurà l'actuació de DJ Nico i un bingo musical amb el DJ Van, que començarà a partir de les 00:30 hores.

El dissabte 5 de juliol a la tarda hi haurà una festa de l'escuma a les 16:30 hores i el ball de la Núria Ventura a les 18 hores. A partir de les 21 hores es farà una barbacoa amenitzada per la cantautora Anaïs Barbarà i el guitarrista Javier Fernández. La vetllada acabarà amb un concert a càrrec d'Abel Cabello.

El diumenge 6 de juliol la jornada començarà a les 12 del migdia amb un concert de Big Gands, de l'escola de música de Sant Celoni, que oferirà el seu repertori de cançons. A continuació, a les 14 hores se celebrarà una arrossada popular i, després, a les 16:30 hores, començarà un vespreig amb Los Tripianas un projecte musical de versions i de rumba punki d'un grup d'amics de Sant Celoni.

3.- Sant Celoni: Assaig casteller amb la Colla Castellera del Baix Montseny

Divendres, 4 de juliol de 2025. A partir de les 19 hores. La Sax Sala acull un assaig obert a tothom de la Colla Castellera del Baix Montseny, es tracta d'una oportunitat única per descobrir els castells des de dins i conèixer la colla de la nostra comarca. Aquesta iniciativa està adreçada a persones interessades en el món casteller i que vulguin viure aquesta experiència cultural de ben a prop.

4.- Sant Pere de Vilamajor: Sopars i Concerts a la fresca

Dissabte, 5 de juliol de 2025. De 20:30 a 00:30 hores. El Parc de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor tornarà a omplir-se de música, bon ambient i gastronomia amb una nova edició dels “Sopars i Concerts a la fresca”, una cita estiuenca que ja s’ha convertit en tot un clàssic al municipi. La nit començarà a les 20:30 hores amb una sessió musical a càrrec de Lola Van, que posarà ritme a l'inici del vespre.

A les 22 hores serà el torn de Destrangis, una actuació en directe que ret homenatge a Estopa i les seves rumbes urbanes. I per tancar la vetllada, Lola Van tornarà a pujar a l’escenari amb una nova sessió musical a partir de les 23:30 hores que allargarà la festa fins a les 00:30 hores.

5.- Santa Maria de Palautordera: Concert d'estiu de la Coral de Veus Mixtes del Montseny

Dissabte 5 de juliol de 2025. De 19:30 a 21:30 hores. La Coral de Veus Mixtes del Montseny presenta el seu repertori de temes en el concert d'estiu que celebrarà aquest cap de setmana a Santa Maria de Palautordera. Tindrà lloc a la Sala Cultural la Quadra, situada al número 30 del carrer Empordà. L'actuació comptarà amb la direcció de Cristina Granados i l'acompanyament musical d'Adelfa González al piano.

6.- Arbúcies: Xerrada "Autisme en femení" amb Sara Codina

Dissabte, 5 de juliol de 2025. A les 10 hores. El Museu Etnològic del Montseny acollirà una xerrada de Sara Codina, referent estatal en la divulgació de l'autisme i autora de llibres com Neurodivina y punto i Lucía y el infinito. En aquesta trobada, Codina compartirà la seva experiència personal i obrirà una reflexió necessària sobre l'autisme, una realitat que encara està molt invisibilitzada.

L’activitat és gratuïta, però l’aforament és limitat. Cal reservar plaça i omplir un formulari de registre. També hi haurà una parada de llibres amb opció de compra i signatura per part de l'autora. L'activitat està organitzada per TEAcompanyo, amb la col·laboració de Nou Espill, ISOM, Fundació “la Caixa” i l’Ajuntament d’Arbúcies.