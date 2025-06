El millor coneixedor de Catalunya és del Montseny

El concurs Soc i Seré de TV3, que buscava la persona que més en sap de Catalunya, ja té guanyador, l'Ivan del Jesús, veí de Santa Maria de Palautordera. El programa, que es va filmar íntegrament al castell d'Hostalric, en escenaris emblemàtics com el pati d'armes, el fossat o el mirador del castell. El concurs estava presentat per Àngel Llàcer i de l'actriu Júlia Bonjoch i enfrontava 100 persones que havien de demostrar el seu coneixement sobre Catalunya en diferents àmbits.

Es tractava de reptes relacionats amb la cultura catalana, la geografia, la llengua i la història del nostre país. Unes proves en les quals l'Ivan ha demostrat molt de domini, solidaritat, confiança i capacitat per treballar en equip. El darrer embat al qual es va haver d'enfrontar ha estat fer un allioli sense que quedés negat, una tasca complexa en la qual no es podien usar elements electrònics, sinó només una mà de morter i un morter. A més ho havien de fer només en disset minuts i catorze segons.

La victòria l'han certificat "cinc tòtems de Catalunya" l'actor Joan Pera, la cantant Mariona Escoda, el periodista Ricard Ustrell, l'esportista Gemma Mangual i la cuinera Maria Nicolau, que han estat presents durant tot el procés d'elaboració. Tots cinc han hagut de tastar els alliolis dels dos concursants, i finalment, han optat pel de l'Ivan que, assegura, no tenia gaire experiència en fer-ne. "Sempre és una tasca que fa el meu pare, li queda molt bé i jo me n'oblido", ha explicat.

Va ser el palauenc, per tant, l'encarregat d'hissar la senyera al final del programa. "És un dels millors regals que m'ha fet la vida, m'ha arribat molt al cor i m'ha fet sentir molt orgullós", ha declarat. Del Jesús en aquest moment ha evocat els seus pares, que van venir de fora de Catalunya, que ho van passar malament per tirar endavant, però que ho van aconseguir", ha declarat.

L'Ivan ha valorat molt positivament la seva experiència al programa que, més enllà d'aprendre molt sobre Catalunya, li ha servit fer coneixences d'arreu del país. "Vagi on vagi de Catalunya puc recórrer a alguna persona", explica. L'Ivan amb aquesta victòria s'ha endut els 20.000 euros del premi final que, segons ha explicat al programa, els farà servir per fer un viatge a Noruega amb la família.

Qui és l'Ivan?

L'Ivan del Jesús, de 49 anys, és enginyer electrònic, comunicador i gran coneixedor de la cultura popular. Al llarg dels capítols, l’Ivan ha destacat pel seu carisma, l'agilitat en les respostes i per la seva capacitat per mantenir la calma en moments de tensió. L'Ivan es dedica a fer d'speaker, presentador d'actes i mestre de cerimònies, una professió a la qual destinarà part dels diners que ha aconseguit per comprar un nou equip de so.

A més, també ha demostrat que li encanten els castells i ha explicat que li agrada cantar i ballar amb la música de Sidonie, un grup català de finals dels anys 90. També ha confessat la seva passió pels canelons i els seus gustos per la cultura audiovisual catalana. Segons del Jesús, Porca misèria de Joel Joan és una de les millors sèries de TV3 i té un dels fundadors del Teatre Lliure com a referent, l'actor Lluís Homar.

L'Ivan al programa ha explicat que té una família molt extensa. Tant és així, que a banda dels fills i la neta, la seva dona té dotze germans. "Aquests no vindran al viatge", ha dit fent broma al programa.

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a través dels canals institucionals ha donat l'enhorabona a l'Ivan per aquesta gran fita que posa en relleu el coneixement, la cultura i la identitat catalana. "Aquesta victòria porta el nom del nostre poble arreu del país, Santa Maria de Palautordera està molt orgullosa de tu", han expressat.