Festa Major d'Hostalric 2025: programació i concerts

Hostalric celebra la Festa Major del 27 de juny al 7 de juliol, amb una programació plena d’actes culturals, esportius i musicals per a totes les edats. Els carrers de la vila, que darrerament s'ha convertit en escenari de produccions audiovisuals, s'ompliran de propostes i d'alegria en unes jornades que es preveuen carregades d'intensitat i de diversió.

Programació

Els actes començaran el divendres 27 de juny al Centre Cultural Serafí Pitarra, a les 22 hores, Toni Albà presentarà “Locus Operandi”, un espectacle d’humor i òpera on l’actor es despulla del seu passat d’imitador per explorar la seva vocació més amagada. Les entrades anticipades es poden adquirir a hostalric.loriun.com i a l’Oficina de Turisme per 15 €, i a la guixeta per 20 €.

L’endemà, dissabte 28 de juny, els amants de l’esport podran gaudir del tradicional torneig 3x3 de bàsquet, que tindrà lloc al Pavelló 1 durant tot el dia, organitzat pel Club Bàsquet Hostalric. Diumenge 29, la festa pren un to més tranquil amb el Vermut Popular a les 12 hores a la zona verda de l'espai esportiu. Una trobada que amenitzarà la música de la cantautora local Núria Cortell, en un acte organitzat per Adeona.

El dimecres 2 de juliol, la tarda estarà dedicada a la creativitat i la tradició, de 16 hores a 19 hores, hi haurà un taller artístic amb plàstic reciclat a la plaça Maria Teresa de Gelcen. A les 19 hores, l’Església de Santa Maria d’Hostalric acollirà la missa en honor a la Mare de Déu dels Socors. Paral·lelament, del 2 al 4 de juliol se celebrarà la Festa Major de les Bitlles Catalanes 2025 a la Zona Esportiva, amb torneig individual obert a tothom. Les inscripcions estan obertes fins al 2 de juliol i el preu és de 5 euros.

Tret de sortida de la festa

El divendres 4 de juliol marcarà l’inici oficial de la Festa Major amb la cercavila infantil a les 18 hores, que sortirà de la plaça dels Bous fins al Parc de la Placeta, amb l’animació de L’Olla de Grills i els Gegants d’Hostalric. A les 19:30 tindrà lloc el Pregó Infantil a càrrec del Consell d’Infància, i a les 21 hores, el primer sopar popular a la Zona Esportiva, organitzat per l’Atlètic Club Hostalric.

A les 21:45, a la plaça Maria Teresa de Gelcen, es llegirà el Pregó de Festa Major, a càrrec de la Pilar i la Paula, conegudes com "Les Papixules", protagonistes del programa “Soc i Seré” de TV3. Tot seguit, l’actuació de Neus Mar oferirà un concert d’havaneres amb un estil íntim i modern. A la mitja part es repartirà rom cremat.

Barraques i concerts divendres 4 de juliol

La nit continuarà amb les Barraques, a partir de les 23 hores davant la zona esportiva, amb una gran varietat d’estils musicals. Obriran la nit Riky Prats i la seva banda amb versions de pop flamenc i rock espanyol, seguits per Juantxo Skalari & La Rude Band, una icona de l’ska estatal. L’Orquestra Maribel farà vibrar el públic amb èxits dels 80 i temes actuals, i tancarà la festa Ahuix DJ amb una sessió visual i sonora única.

Competició de petanca i correbars

Dissabte 5 de juliol arrencarà amb el torneig de petanca a les 9 hores a la Plaça Roser Capdevila . A la tarda, a les 18 hores, el grup Rikus presentarà el seu espectacle familiar “Us convidem” al Pavelló 2, mentre a les 18:30 hores començarà una visita teatralitzada a la Fortalesa amb l’enginyer Santa Cruz, amb punt de trobada a la plaça de les Escoles. El preu és de 10 euros.

A les 19 hores s'encendrà la traca i començarà el tradicional correbars, amb la Xaranga Bandsonats animant des de la plaça dels Bous fins a la zona esportiva. El sopar popular tornarà a les 21 hores, i a les 23:30 hores tindrà lloc el Ball de Festa Major al Pavelló 2 amb l’Orquestra Montecarlo, una formació amb més de 35 anys d’experiència.

Barraques i concerts dissabte 5 de juliol

La nit de dissabte també serà una de les més esperades a les Barraques. A partir de les 23:30 hores, s’hi podran veure les actuacions de La Reina del Pop, tribut a La Oreja de Van Gogh; La Tribut FM, amb un espectacle festiu de versions. Per acabar, DJ Montbertus tancarà la nit.

Torneig d'escacs i Orquestra Maravella

Diumenge 6 de juliol, a partir de les 10 hores, el Pavelló 2 acollirà el Torneig Ràpid d’Escacs, obert a jugadors locals de forma gratuïta. A les 18:00h, la Plaça de la Vila s’omplirà amb les melodies de la Cobla La Maravella en una audició de sardanes, i a les 20 hores, la zona de Barraques acollirà una mostra de dansa a càrrec de Studio D’Arts.

Simultàniament, al Pavelló 2, l’Orquestra Internacional Maravella oferirà un concert i ball de Festa Major. A les 21hores hi haurà sopars populars a la Zona Esportiva. La nit es tancarà amb una sessió "remember" a les Barraques amb La Cassette DJ’s.

Cloenda de la festa amb tobogan d'aigua i activitats infantils

El dilluns 7 de juliol clourà la festa amb una jornada refrescant i familiar. De 11 hores a 14 hores, la Via Romana acollirà un espectacular tobogan aquàtic de 75 metres, acompanyat d’un tobogan infantil. A les 18 hores, la Plaça de la Vila viurà l’espectacle Show Kids amb en MIC, Marshall i Pluto. Finalment, a les 19:30, la plaça Maria Teresa de Gelcen acollirà el concert de cloenda amb el grup El Traç, un trio que fusiona jazz i cançó mediterrània.

Durant tot el cap de setmana, del 4 al 7 de juliol, la fira d’atraccions estarà instal·lada davant la zona esportiva. A més, com cada any, s’habilitarà el Punt Lila durant les nits del 4 i 5 de juliol per garantir unes festes lliures d’agressions sexistes.