Sant Celoni renova el Centre Sociosanitari Verge del Puig

El Centre Sociosanitari Verge del Puig, gestionat per la Fundació Hospital Sant Celoni, està en una etapa de renovació i millora, així ho ha anunciat l'Ajuntament de Sant Celoni. El consistori, que està acabant algunes de les reformes, té l'objectiu de posar al dia l'equipament que, afirmen, és "clau" per a moltes famílies de la comarca. Les actuacions que s'han portat a terme recentment han estat impulsades pel nou patronat de la Fundació per poder fer front a un "dèficit històric" i també les mancances en les instal·lacions.

Les millores inclouen la renovació completa del sistema de climatització i la substitució dels sostres malmesos. També contemplen millores en l'accessibilitat amb la renovació d'un ascensor i la instal·lació d’una eruga puja escales com a reforç de la mobilitat i com a sistema de suport en cas d’emergència. Les erugues puja escales són un aparell que permet transportar a través de les escales tota mena de cadires de rodes, tant manuals com elèctriques.

Aquestes millores, segons ha informat l'Ajuntament, es troben "pràcticament finalitzades" i representen un salt qualitatiu molt rellevant en el dia a dia del centre. Així mateix, es preveu ampliar l'equipament amb noves actuacions per continuar modernitzant i adequant les instal·lacions. "Volem que les persones ateses i les seves famílies se sentin cuidades en un entorn digne, segur i adaptat a les seves necessitats", han expressat des dels canals institucionals.

El Centre Sociosanitari Verge del Puig, amb una llarga trajectòria al servei de les persones i amb orígens vinculats a l’Església, forma avui part del sistema públic de salut a través de la Fundació Hospital Sant Celoni. Amb una activitat concertada amb el CatSalut i el Departament de Drets Socials i Inclusió per valor d’1.800.000 euros.

El centre ofereix atenció mitjançant tres unitats principals: Llarga estada, Equip d’Atenció Integral Ambulatòria (EAIA) i Hospital de Dia Sociosanitari. "Totes aquestes unitats treballen amb un objectiu comú, oferir una atenció integral centrada en la persona, afavorir el confort, la qualitat de vida i l'acompanyament en la reinserció familiar i social", han explicat des de l'Ajuntament.