Dormir entre vinyes, brindar amb història: l'experiència enoturística única de Mastinell al Penedès

Al cor de la DO Penedès, a tocar de Vilafranca, hi trobem un oasi on el vi i el cava es converteixen en una experiència per als cinc sentits. Parlem de Cava & Hotel Mastinell, un complex enoturístic singular que combina excel·lència vinícola, allotjament de luxe, gastronomia de proximitat i sostenibilitat. Un destí ideal per regalar -o regalar-se- una escapada inoblidable.
Fundat l’any 1980, Mastinell és un celler d’origen familiar amb una llarga trajectòria en l’elaboració de vins i caves de qualitat, reconeguts nacionalment i internacionalment. Amb vinyes situades en un paratge privilegiat al peu de la muntanya de Sant Pau, i una aposta decidida per la producció ecològica i el respecte per la terra, Mastinell ha sabut unir tradició i innovació amb un estil propi i una clara vocació enoturística.
Dormir en una ampolla de cava (gairebé literalment)
L’any 2013, Mastinell va fer realitat un somni: completar la seva proposta amb un hotel boutique de 5 estrelles integrat a la perfecció en l’entorn. L’edifici, inspirat en un trencadís gaudinià i amb una arquitectura que recorda ampolles de cava en repòs, ofereix una estada singular amb vistes a les vinyes i serveis d’alt nivell.
Amb només 13 habitacions, l’hotel garanteix una experiència personalitzada i tranquil·la. L’oferta es complementa amb espais per a esdeveniments, casaments i reunions, tots amb l’encant d’un entorn vinícola autèntic.
Experiències enoturístiques per a tots els gustos
Mastinell ofereix diverses propostes per descobrir el món del vi i del cava des de dins. Les experiències poden reservar-se de forma individual o a través de packs temàtics, ideals per escapades de cap de setmana o per sorprendre algú especial.
🍇 Visita guiada i tast de vins i caves
Un recorregut complet pel celler, amb explicacions sobre el procés d’elaboració del cava i del vi, des de la vinya fins a l’ampolla. Inclou tast de diversos productes emblemàtics.
🍷 Pack Gastronòmic
Inclou allotjament, sopar degustació al restaurant En Rima, visita al celler i tast. Una immersió total en els sabors del Penedès, amb productes KM-0 i plats maridats amb els vins i caves del celler.
💕 Pack Romàntic
Pensat per a parelles, aquest paquet combina una estada amb encant, detalls de benvinguda, sopar i una experiència de tast per compartir en un entorn íntim.
🍽️ Pack En Rima
Per als amants de la gastronomia: menú complet de cuina de proximitat maridat amb caves Mastinell i accés a la bodega. Ideal per fer una escapada gourmet.
🌾 Verema en primera persona
Durant la temporada de collita, Mastinell convida els visitants a participar en la verema manual, una experiència única per entendre l’essència del territori i del vi des de la vinya.
🌿 Experiències wellness i sostenibles
Mastinell aposta per la desconnexió i el benestar. Els visitants poden complementar la seva estada amb massatges relaxants i gaudir d’un entorn cuidat, amb una arquitectura dissenyada per minimitzar l’impacte ambiental.
El celler: vins i caves amb identitat pròpia
Mastinell no seria el que és sense el cor que batega sota terra: el seu celler ecològic, on neixen alguns dels caves i vins més reconeguts del país. El celler aposta per varietats autòctones com el Xarel·lo, el Sumoll o la Parellada, i cuida tot el procés d’elaboració amb cura artesanal.
Entre els seus productes més destacats hi trobem:
- Cava M12: 12 anys de criança per un cava premium amb personalitat inconfusible.
- Cristina i Carpe: caves Gran Reserva ecològics, amb múltiples premis internacionals.
- Brut Rosé: rosat 100% Trepat, fresc i ideal per a aperitius.
- Gisele i Eliane: vins blancs monovarietals que mostren el caràcter del Xarel·lo i del Chardonnay.
- Irene: rosat de Sumoll, atrevit i captivador.
- Arte i Alba Negre: vins negres elegants, plens de matisos del Penedès.
- Blanca de Mastinell: l'última incorporació, un cupatge únic fet amb les varietats històriques Parellada i Malvasia de Sitges.
Participa en el sorteig d'entrades