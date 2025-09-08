08 de setembre de 2025

Dormir entre vinyes, brindar amb història: l'experiència enoturística única de Mastinell al Penedès

Al cor de la DO Penedès, el celler ha unit tradició i innovació per crear vins i caves ecològics i oferir vivències envoltades de natura

Publicat el 08 de setembre de 2025

Al cor de la DO Penedès, a tocar de Vilafranca, hi trobem un oasi on el vi i el cava es converteixen en una experiència per als cinc sentits. Parlem de Cava & Hotel Mastinell, un complex enoturístic singular que combina excel·lència vinícola, allotjament de luxe, gastronomia de proximitat i sostenibilitat. Un destí ideal per regalar -o regalar-se- una escapada inoblidable.

Fundat l’any 1980, Mastinell és un celler d’origen familiar amb una llarga trajectòria en l’elaboració de vins i caves de qualitat, reconeguts nacionalment i internacionalment. Amb vinyes situades en un paratge privilegiat al peu de la muntanya de Sant Pau, i una aposta decidida per la producció ecològica i el respecte per la terra, Mastinell ha sabut unir tradició i innovació amb un estil propi i una clara vocació enoturística.

Dormir en una ampolla de cava (gairebé literalment)

L’any 2013, Mastinell va fer realitat un somni: completar la seva proposta amb un hotel boutique de 5 estrelles integrat a la perfecció en l’entorn. L’edifici, inspirat en un trencadís gaudinià i amb una arquitectura que recorda ampolles de cava en repòs, ofereix una estada singular amb vistes a les vinyes i serveis d’alt nivell.

Amb només 13 habitacions, l’hotel garanteix una experiència personalitzada i tranquil·la. L’oferta es complementa amb espais per a esdeveniments, casaments i reunions, tots amb l’encant d’un entorn vinícola autèntic.

Experiències enoturístiques per a tots els gustos

Mastinell ofereix diverses propostes per descobrir el món del vi i del cava des de dins. Les experiències poden reservar-se de forma individual o a través de packs temàtics, ideals per escapades de cap de setmana o per sorprendre algú especial.

🍇 Visita guiada i tast de vins i caves

Un recorregut complet pel celler, amb explicacions sobre el procés d’elaboració del cava i del vi, des de la vinya fins a l’ampolla. Inclou tast de diversos productes emblemàtics.

🍷 Pack Gastronòmic

Inclou allotjament, sopar degustació al restaurant En Rima, visita al celler i tast. Una immersió total en els sabors del Penedès, amb productes KM-0 i plats maridats amb els vins i caves del celler.

💕 Pack Romàntic

Pensat per a parelles, aquest paquet combina una estada amb encant, detalls de benvinguda, sopar i una experiència de tast per compartir en un entorn íntim.

🍽️ Pack En Rima

Per als amants de la gastronomia: menú complet de cuina de proximitat maridat amb caves Mastinell i accés a la bodega. Ideal per fer una escapada gourmet.

🌾 Verema en primera persona

Durant la temporada de collita, Mastinell convida els visitants a participar en la verema manual, una experiència única per entendre l’essència del territori i del vi des de la vinya.

🌿 Experiències wellness i sostenibles

Mastinell aposta per la desconnexió i el benestar. Els visitants poden complementar la seva estada amb massatges relaxants i gaudir d’un entorn cuidat, amb una arquitectura dissenyada per minimitzar l’impacte ambiental.

El celler: vins i caves amb identitat pròpia

Mastinell no seria el que és sense el cor que batega sota terra: el seu celler ecològic, on neixen alguns dels caves i vins més reconeguts del país. El celler aposta per varietats autòctones com el Xarel·lo, el Sumoll o la Parellada, i cuida tot el procés d’elaboració amb cura artesanal.

Entre els seus productes més destacats hi trobem:

  • Cava M12: 12 anys de criança per un cava premium amb personalitat inconfusible.
  • Cristina i Carpe: caves Gran Reserva ecològics, amb múltiples premis internacionals.
  • Brut Rosé: rosat 100% Trepat, fresc i ideal per a aperitius.
  • Gisele i Eliane: vins blancs monovarietals que mostren el caràcter del Xarel·lo i del Chardonnay.
  • Irene: rosat de Sumoll, atrevit i captivador.
  • Arte i Alba Negre: vins negres elegants, plens de matisos del Penedès.
  • Blanca de Mastinell: l'última incorporació, un cupatge únic fet amb les varietats històriques Parellada i Malvasia de Sitges.

