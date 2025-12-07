D’un riu recuperat a una regeneració urbana i ambiental global: la segona gran revolució verda i social del Besòs

La transformació del riu Besòs viu un moment d’inflexió amb la posada en marxa d’IMPULS Besòs, un pla d’actuació integrat que mobilitza 15 milions d’euros per actuar sobre alguns dels barris més vulnerables de l’àrea metropolitana. Amb el suport del govern espanyol —que hi aporta 6 M€— i el finançament complementari de l’AMB i els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs, el projecte vol revertir dècades de fragmentació urbana i desigualtat a l’entorn fluvial. És una aposta per superar un model basat en grans infraestructures i avançar cap a una ciutat més connectada, humana i sostenible.
Aquest gir estratègic situa el Besòs com un laboratori d’innovació urbana únic a Espanya, tal com subratlla Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB: “IMPULS Besòs es presenta com l’únic laboratori d’innovació urbana liderat per una administració metropolitana a Espanya i orientat a l’escalabilitat dels seus projectes a tot el territori. Incorpora aprenentatges de projectes europeus per millorar la resiliència urbana i es consolida com un referent en transformació urbana i cohesió social”. L’aposta es concreta en tres eixos: la transformació de la C-31, la renovació de l’antiga N-2 i la regeneració del passeig fluvial.
En paral·lel, el projecte ReViuBesòs, seleccionat pels fons FEDER de la Unió Europea que gestiona la Fundación Biodiversidad amb una inversió de 2,7 M€, impulsa la renaturalització de la desembocadura del riu amb actuacions ambientals i solucions basades en la natura. L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, destaca que l’objectiu és “transformar el delta en un espai més dinàmic, resilient i al servei de la ciutadania, garantint alhora la protecció dels seus valors naturals”. Tot plegat s’articula amb la visió del corredor blau, que reforça la continuïtat ecològica i social del Besòs des de Santa Coloma fins al mar.
Urbanisme i espai públic
IMPULS Besòs s’articula en tres grans eixos que responen a reptes històrics de l’entorn del riu. El primer, l’eix cívic, posa el focus en la C-31, amb intervencions per reduir l’efecte barrera, millorar la connectivitat i potenciar la mobilitat a peu i en bicicleta. La transformació progressiva d’aquesta via en una futura avinguda metropolitana més segura i inclusiva és una de les actuacions més rellevants del pla.
El segon bloc, l’eix històric, actua sobre l’antiga N-2 —avinguda d’Alfons XIII a Badalona i Pi i Margall a Sant Adrià— per renaturalitzar l’entorn, reorganitzar-hi la mobilitat i desplegar el primer corredor de bus metropolità gestionat amb intel·ligència artificial, un projecte pioner a escala estatal. Aquest eix incorpora també la creació d’un laboratori d’innovació urbana i metropolitana per abordar la vulnerabilitat social, urbana i climàtica amb enfocaments integrats.
Eix blau: el riu com a espai social
El tercer pilar és l’eix blau, que impulsa la regeneració del passeig fluvial en el tram Pollancreda – pont dels Passadors, garantint continuïtat al parc fluvial i incorporant-hi nous usos ambientals i comunitaris. Aquest eix connecta amb actuacions consolidades com la renaturalització del riu a Santa Coloma i amb el desplegament en curs del corredor blau, que vol enllaçar el riu amb el parc de Can Zam, la serralada de Marina i el litoral.
La millora ambiental del Besòs té continuïtat amb l’estratègia del corredor blau, que vol garantir una transició respectuosa entre riu i mar. L’AMB hi actua amb neteja manual de la sorra, plantacions de vegetació autòctona i mesures de preservació de fauna protegida. Aquest esforç ha permès recuperar espècies com el corriol petit i oferir nous espais educatius com les Naturaules, on es fan activitats ambientals adreçades a escoles i famílies.
ReViuBesòs: renaturalitzar la desembocadura per guanyar resiliència
El projecte ReViuBesòs, seleccionat entre les iniciatives estatals per impulsar infraestructura verda, se centra en tres R: renaturalitzar, reorganitzar i recuperar. Amb una inversió de 2,7 milions d'euros (40 % FEDER), les actuacions inclouen:
- Creació d’un canal paral·lel per distribuir l’aigua i protegir zones de refugi de fauna,
- Restauració de les llacunes existents i ampliació d’espais inundables,
- Creació de nous aiguamolls i vegetació autòctona,
- Incorporació d’una bassa salina per afavorir hàbitats halòfils i possibilitar la reintroducció del fartet, espècie amenaçada.
Segons Ramon Torra, gerent de l’AMB, “aquesta proposta representa la consolidació d’una transformació constant del riu Besòs, que fa dues dècades era un espai degradat i avui és un corredor ecològic de qualitat. El projecte suposa un salt qualitatiu per millorar la desembocadura i adaptar-la al canvi climàtic”.
Impacte social: barris, equipaments i noves oportunitats
El desplegament d’IMPULS Besòs impactarà directament en vuit barris: sis de Badalona (Artigas, el Remei, Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià i Sant Roc) i dos de Sant Adrià (Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista). En total, el projecte preveu 12 actuacions orientades a millorar la qualitat de vida, generar noves activitats socials i econòmiques i afrontar problemàtiques estructurals com la manca d’espais verds continus, la vulnerabilitat residencial o la fragmentació per infraestructures.
Els municipis, a més, impulsen projectes complementaris com nous punts educatius i serveis de proximitat, i treballen per reforçar la participació de la comunitat local en la definició de les actuacions.
A qui beneficien les actuacions?
Es tracta d’un conjunt d’intervencions socials, econòmiques i ambientals que serviran per revertir la situació de vulnerabilitat a l’àrea entorn del riu Besòs
Quins canvis es notaran a mitjà termini?
Millores en l’espai públic, humanització de la C-31, renaturalització de la desembocadura del Besòs, creació d’un laboratori d’innovació urbana o la transformación de l’antiga N-2 amb la creació d’un corredor intel·ligent de bus metropolità, entre d’altres actuacions.