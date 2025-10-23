Grip i Covid-19: per què m’he de vacunar si estic sa?

El Departament de Salut ha donat el tret de sortida a la segona fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, adreçada a totes les persones a partir dels 60 anys, a les de menys edat amb condicions de risc i també al personal de serveis essencials com bombers, policies o docents.
La primera fase de la campanya va començar al mes de setembre, amb la vacunació de persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, embarassades, personal sanitari i infants d'entre 6 i 59 mesos. També es va prioritzar la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Però, per què m’he de vacunar?
L’objectiu principal de la vacunació contra la grip i la Covid-19 és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’aquestes infeccions.
A més, reduint el contagi també contribuïm a protegir les persones de l’entorn, especialment les més vulnerables. Per això, Salut fa una crida a vacunar-se abans de l’inici del període de màxima incidència, previst per al mes de desembre per evitar complicacions greus.
A Catalunya, la vacunació general cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. Vacunar-se és estimar-se i estimar als altres: és la mesura de salut pública més rendible, ja que augmenta la qualitat de vida de les persones i redueix l’impacte en la pressió assistencial en els diversos serveis sanitaris.
La importància de prevenir
La grip pot ser una malaltia greu: cada any al món moren entre 290.000 i 650.000 persones a causa de la grip. Els infants menors de 5 anys, les persones de més edat o amb malalties cròniques tenen més risc d'infecció i complicacions, d’hospitalització o, inclús, de mort.
Per la seva banda, la Covid-19 continua produint anualment un gran nombre de casos greus en les persones de més edat o amb malalties cròniques.
D’aquesta manera, la vacunació redueix de manera significativa les malalties i les seves complicacions. I també, reduint les complicacions, disminueix l’ús d’antibiòtics i, per tant, també les resistències bacterianes.
Els objectius de Salut, alineats amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), pretenen assolir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari, així com assolir una cobertura del 60% en les dones embarassades i en els infants entre 6 i 59 mesos.
És important vacunar-se cada any perquè el virus de la grip pateix mutacions i això comporta la necessitat d’adaptar les vacunes cada temporada per fer-hi front. D’altra banda, els anticossos que produeix el nostre sistema immunitari contra aquests virus disminueixen amb el pas del temps.
I recorda: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. A un mateix, als teus i al que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP, i gaudeix de tot allò que estimes sense posar a ningú en perill.