Els bibliotecaris de Barcelona fan vaga la vigília de Sant Jordi i obliguen a moure el pregó

El col·lectiu Defensem Biblioteques de Barcelona, que representa l'assemblea de treballadors de les biblioteques municipals, ha convocat una vaga aquest dilluns, coincidint amb la vigília de Sant Jordi. Diversos treballadors han protestat durant el matí a les portes de la Biblioteca Gabriel García Márquez per demanar més personal, millores laborals i mesures per garantir la conciliació laboral i familiar; amb l'objectiu que la reivindicació tingui un efecte en les negociacions amb l'empresa. En aquest sentit, el tancament dels equipaments ha obligat a canviar alguns dels actes culturals, com és el cas del pregó a càrrec de l'escriptor David Walliams, que s'ha desplaçat finalment al Born Centre de Cultura i Memòria.

Desenes de treballadors de les diferents biblioteques de la ciutat s'han concentrat a les 11:00 hores d'aquest dilluns davant de la Biblioteca Gabriel García Márquez amb pancartes amb missatges com "No podem sostenir un servei de qualitat sense la conciliació del personal", "Defensem les nostres biblioteques", "Falta personal", o "Volem biblios lliures de violències". A més, han declarat que la vaga convocada a la quarantena d'equipaments de Barcelona podria no ser l'última i que no descarten futures accions.

Segons han explicat diversos dels assistents, el seguiment ha estat pràcticament del 100% fins al migdia. Tal com ha apuntat en Pau Solsona, de la CGT, el motiu de la protesta i de la vaga és el "malestar" dels treballadors, sobretot arran d'una reforma horària plantejada per l'empresa que ha "modificat les condicions de treball de molta gent". "La majoria de plantilla no està d'acord, perquè es tracta d'una proposta que vol obrir de forma màxima, però treballant uns mínims, amb una conciliació falsa perquè al final el que fa és que hàgim de treballar amb menys personal als taulells", ha opinat.

Un full de ruta que també perjudica els equips itinerants, els quals es volen reduir a la meitat, un fet que pot posar "en tensió" uns treballadors que ja ho estan de per si. Així ho ha explicat la Montse Serra, bibliotecària del Camp de l'Arpa, membre de la Intersindical i delegada del Comitè d'Empresa, que ha recordat que ara per ara "la reivindicació més clara és la falta de personal". La segona té a veure amb els horaris, els quals creuen que han de ser "millors" per equiparar-se a la resta de personal de l'Ajuntament. "Volem treballar amb més recursos per poder fer la feina ben feta", ha subratllat Serra, "és una feina de vocació, majoritàriament de tarda, per això volem que el consistori ens escolti".

En aquesta mateixa línia, s'ha pronunciat Solsona, que ha exemplificat alguns dels horaris, que en alguns casos fan que la persona hagi de "treballar set torns", o per exemple "totes les tardes en el cas de biblioteques petites". "Demanem horaris que apliquin la conciliació, i si han d'anar acompanyats de més personal, és l'administració qui s'ha de fer càrrec d'això", ha conclòs. Altres peticions que introdueixen impliquen introduir polítiques participatives i realistes, reconèixer el paper fonamental de les biblioteques en la societat, disposar d'un protocol, suport i recursos per a l'abordatge de les violències als equipaments, estabilitzar el personal temporal i interí, o equiparar les condicions amb la resta del personal municipal.