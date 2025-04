El Premi Sant Jordi ascendeix i passa a ser el més ben dotat de la literatura catalana

El 66è Premi Sant Jordi de novel·la passarà a ser, en la seva propera edició 2025, el guardó més ben dotat de la literatura catalana. Així ho han acordat Univers i Òmnium Cultural, que han augmentat la dotació del premi fins als 75.000 euros. D’aquesta manera, es repartiran 60.000 euros directes per a l’autor i l’editorial coeditora en donarà 15.000 més com a avançament dels drets. També, com a novetats de la nova convocatòria, el jurat es reservarà el dret a poder seleccionar una obra finalista del Premi Sant Jordi, amb un premi de 10.000 euros a compte de drets d’autor.

El termini de presentació dels originals s’avançarà al 15 de juliol del 2025, segons s’informa en les noves bases. El premi Sant Jordi de novel·la està coeditat fins el 2026 per Univers (una editorial d’Abacus) i Òmnium Cultural. Enguany, els membres del jurat -Sebastià Alzamora, Maria Dasca, Manuel Forcano, Mara Faye Lethem, Marcel Mauri, Mercè Sarrias i Carme Vidal Huguet- van seleccionar l’obra de Roc Casagran Somiàvem una illa, com la guanyadora del guardó. Aquesta obra, a més, ha estat una de les més venudes durant la Diada de Sant Jordi i ja se n’ha fet una segona edició.