Dos treballadors més de neteja de Barcelona, derivats a centres sanitaris en plena calor

Dos treballadors del servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona han estat atesos a centres mèdics aquest matí, en plena onada de calor, quan estaven treballant a peu de carrer. Els fets es produeixen pocs dies després de la mort d'una treballadora del mateix servei de neteja, que es va produir després d'una jornada laboral també marcada per les altes temperatures. De fet, en aquell cas la dona hauria arribat a avisar a l'encarregada del seu torn que no es trobava gairebé per la calor, va avançar ahir El Caso.

El cas d'aquest dimarts hauria afectat dos empleats del servei municipal de neteja, un home i una dona, expliquen fonts de la CGT a Nació, el sindicat que ha donat la veu d'alerta del cas i que el vincula a l'onada de calor. Els dos haurien rebut assistència mèdica per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i se'ls hauria endut una ambulància.

Fonts oficials de l'Ajuntament, consultades per aquest diari, confirmen que el cas de la dona es té constància que s'havia marejat, que se l'ha portat a un CAP i que l'empresa ha comunicat que la treballadora "està bé". Des del sindicat s'assegura que l'empleada hauria "caigut en rodó a les deu del matí mentre treballava escombrant a peu, davant d’una màquina escombradora, a la confluència dels carrers Badajoz i Pallars".

En el segon cas, des del consistori s'apunta que el segon afectat "és un treballador que no s'ha trobat bé i ha anat a l'ambulatori". També s'hauria comunicat que, finalment, l'home estava en bones condicions de salut. En aquest cas, el sindicat apunta que es tracta "d'un conductor d’una màquina escombradora, i es trobava treballant en un vehicle sense aire condicionat". A més, matisa que ha hagut de ser un company qui ha portat l'afectat al centre sanitari, ja que "ell no podia".

Mentrestant, des de la CGT puntualitzen que si el cas de la dona que va morir es tractava d'una contractació a càrrec d'FCC per a cobrir l'espai de Ciutat Vella, en aquest cas els treballadors formaven part de la contracta d'Urbaser, que té adjudicat el servei de neteja viària a Sant Martí i Sant Andreu. Aquest mateix dilluns, el sindicat havia emès un comunicat en què demanava "la protecció efectiva de la vida de les persones treballadores enfront temperatures extremes", i assenyalava que encara hi ha situacions de "precarietat i manca de mesures de prevenció reals i efectives" en serveis com el de neteja.

De fet, concretament sobre Urbaser i el dia a dia en el servei de neteja, la delegada Victoria Chacón (CGT) puntualitza que ja fa dies que van comunicar a l'empresa i a Inspecció de Treball que els aires condicionats no funcionen a les màquines escombradores. Això els porta a tenir situacions de "41 graus a l'ombra" a l'interior del vehicle. També lamenta que l'empresa doni "dos tipus de gorra", la normal i una de refrigerada. Aquesta segona està més freda després de passar per un dispositiu refrigerador i permet treballar més còmodament. "Aquestes, les bones, en donen tres comptades. Creiem que les hauríem de tenir tota la plantilla. És deplorable haver d'anar demanant coses tan mínimes com una gorra en condicions", apunta Chacón, abans d'afegir que també han demanat crema solar i se'ls ha respost que l'empresa no en disposa.

Un expedient i més moviments per la mort de la treballadora

Per contra, des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha insistit que en el cas de la dona que va acabar morint -i de la qual l'autòpsia encara ha de confirmar si té relació amb la calor durant la jornada laboral- l'empresa FCC havia presentat un protocol per a altes temperatures, l'havia seguit i havia adequat la vestimenta dels treballadors al treball sota el sol. Hores més tard d'una primera comunicació en què fins i tot s'apostava per no investigar l'empresa, el govern municipal canviava de posicionament i decidia obrir un expedient per esclarir els fets.

A més, aquest dimarts s'ha sabut també que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha convocat una reunió amb totes les empreses que tenen adjudicats els serveis de neteja. La intenció és “compartir l’avaluació i el seguiment dels protocols previstos per onades de calor", ha explicat la tinent d'alcaldia Laia Bonet, mentre que també ha recordat que a l'abril ja es va requerir un pla per a les altes temperatures que totes les companyies van acomplir. Ara, però, amb una pressió que també ha incorporat CCOO i UGT, es vol aclarir si hi ha noves mesures a prendre.