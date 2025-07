El jutjat d’Osca no inicia l’execució forçosa de la sentència de Sixena a l’espera de rebre la sentència del Suprem

El jutjat d’Instrucció número 2 d’Osca encara no ha iniciat l’execució forçosa de la sentència que obliga al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a lliurar els murals romànics del Monestir de Vilanova de Sixena. Segons l’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, el jutja ho manté paralitzat perquè encara no li han arribat els autos del Tribunal Suprem que confirmen la sentència del mateix jutjat.

El mateix lletrat ha explicat que han presentat un recurs davant aquesta “dilatació” del procés perquè no és “legal” i confia que ben aviat es desencallarà. Fonts del govern d’Aragó han tret rellevància a aquest fet i han apuntat que se segueix el “procediment ordinari de qualsevol causa”.

El govern d’Aragó va presentar divendres al Jutjat civil de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca la petició d’execució forçosa de la sentència de Sixena. Ho va fer perquè dijous passat va finalitzar el termini d’entrega voluntària dels murals.

L’executiu aragonès va presentar junt amb la petició un cronograma estimatiu de les feines a fer per part del MNAC per complir la sentència fixant un termini aproximat de 7 mesos per poder lliurar les pintures. També van demanar la imposició de multes de 5.000 euros al dia al MNAC en cas que s’incompleixin les fites setmanals fixades en aquest cronograma, així com l’advertència de cometre un delicte de desobediència per part del director de MNAC i el president del Patronat de l’equipament en cas d’incompliment.