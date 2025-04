Els Catarres publiquen «Paracaigudistes», un disc dedicat a la idea d'atrevir-se a viure

Els Catarres celebren "les relacions humanes des de tots els punts de vista possibles" a Paracaigudistes (Halley Records). El grup ha publicat el nou disc que té com a leitmotiv la idea d'atrevir-se a viure. En una entrevista amb l'ACN, el cantant Èric Vergés explica que el concepte del disc fa referència a les persones que es llancen a la piscina i s'atreveixen a viure "sense pensar en les conseqüències, sinó en el moment i a guiar-se per l'instint i les emocions". Tot l'àlbum, desgrana, gira al voltant de la idea que els paracaigudes que tothom té a la vida són les persones que estan al seu costat. La música pop està al centre del disc d'Els Catarres, que també juguen amb altres estils com el funk, el rock, el folk o la rumba.