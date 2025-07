«Mar i Cel» arribarà als cinemes per Nadal

Els directors Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel han anunciat que el musical de Dagoll Dagom Mar i Cel, que aquest diumenge s’acomiada dels escenaris, s’estrenarà als cinemes i que la previsió és que sigui per Nadal. En una entrevista a RAC1, han explicat que TV3 ha enregistrat l’obra i que “ho ha fet en condicions molt diferents de les últimes gravacions, gairebé cinematogràfiques”.

"No volíem fer només una gravació teatral, sinó una experiència cinematogràfica", han destacat, en declaracions recollides per l'emissora. La banda sonora s'ha gravat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i esperen que, amb l’orquestració, l’experiència a la pantalla gran sigui "sorprenent".

Els directors han constatat que Mar i Cel s’ha convertit en un clàssic i no descarten que més endavant es torni a representar. "No sabem què passarà, és possible que d’aquí a 8 o 10 anys es recuperi l’espectacle. És una franquícia i podríem arribar a un acord", han apuntat.

El Teatre Victòria acull aquest diumenge la darrera representació del musical basat en l’obra d’Àngel Guimerà. Aquesta funció de Mar i Cel suposarà el comiat definitiu dels escenaris de la companyia Dagoll Dagom després de 50 anys. Aquesta temporada l’obra ha reunit més de 300.000 espectadors, dels quals prop de 40.000 estudiants en funcions escolars. Des de la primera edició del musical, el 1988, s’han fet més de 1.600 funcions i l’han vist més d'1,5 milions d'espectadors.