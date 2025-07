Brussel·les qüestiona al TJUE l'interès general de l'amnistia

Brussel·les i Espanya s’han encarat aquest dimarts al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la llei d’amnistia al ‘procés’. En la vista per les prejudicials del Tribunal de Comptes, tant la Comissió Europea com el govern espanyol han defensat que les despeses vinculades a l’1-O no afecten els interessos financers de la UE. Ara bé, discrepen sobre la seguretat jurídica i la “discriminació” de la llei. Carlos Urraca, dels serveis jurídics de la CE, ha qüestionat que la llei respecti els principis de seguretat jurídica i d’igualtat. Tot i admetre que és competència dels tribunals espanyols analitzar-ho, la CE ha dit que “no sembla que la llei d’amnistia respongui a un objectiu d’interès general” perquè “forma part d’un acord d’investidura”.

A més, Urraca ha recriminat al govern espanyol que no seguís les recomanacions de la Comissió de Venècia, que demanava una llei “més clara i precisa” i un “diàleg significatiu” amb temps per aconseguir una majoria més àmplia per aprovar-la, segons ell. “Hi ha dubtes sobre el requisit que les disposicions de la llei d’amnistia siguin clares i precises”, ha remarcat Urraca durant la vista.

Per contra, l’advocada de l’estat davant la UE, Andrea Gavela, ha advertit al TJUE que aquest és un debat “constitucional” que s’ha d’abordar a Espanya. Precisament, el Tribunal Suprem ha fet una qüestió d’inconstitucionalitat per “vulneració del dret a la igualtat i al principi de seguretat jurídica” i està pendent de resolució al Tribunal Constitucional. “En cap cas la llei pot ser qualificada d’autoamnistia”, com va dir la Comissió Europea en el procediment escrit davant del TJUE.

Per ara, Gavela ha recordat que la sentència del TC de finals de juny ja ha avalat el criteri de tracte diferencial de la norma, que és “justificada” amb l’objectiu de “superar el conflicte polític”. De totes maneres, Gavela ha defensat que la llei d’amnistia respecta els principis de seguretat jurídica i igualtat davant la llei.

La CE ha reconegut que és competència del TdC determinar fins a quin punt la llei d’amnistia compleix els principis de seguretat i igualtat davant la llei, però ha volgut recordar els requisits per determinar-ho (claredat i precisió de la llei, aplicació previsible, criteri objectiu, raonable i proporcionat per donar una diferència de tracte) i, inclús, ha aportat la seva opinió al respecte.

Les defenses asseguren que no es vulnera el dret europeu

Els advocats de la trentena d'ex alts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont han defensat aquest dimarts davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que l'amnistia no vulnera la legislació europea i forma part del camí de "reconciliació" després del procés independentista. També asseguren que no afecta els interessos financers europeus, no es tracta d'una autoamnistia i no vulnera ni la independència judicial ni els drets de les parts personades, com si qüestionava la consellera d'enjudiciament del TdC. Gonzalo Boye, per exemple, ha dit que l'amnistia "desjudicialitza" el 'procés' i suposa l'inici d'un "reconeixement mutu entre les parts".

Vista per les prejudicials del Tribunal de Comptes

En la vista a Luxemburg d’aquest dimarts, la gran sala del TJUE ha analitzat les vuit preguntes prejudicials del TdC sobre la compatibilitat de la llei d’amnistia amb la legislació europea per decidir si reclama responsabilitats comptables a una trentena d’encausats, entre ells els principals líders del procés: Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, així com altres alts càrrecs al Govern de l’època.

La vista s’ha dividit en diversos blocs que han abordat les principals qüestions de les vuit prejudicials del TdC: l’admissibilitat de les prejudicials, l’afectació dels interessos financers de la UE, la seguretat jurídica i el principi d’igualtat en la llei, els terminis d’aplicació i les mesures cautelars.