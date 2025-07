Jordi Amat guanya el Premi Bones Lletres d'Assaig amb una mirada sobre Barcelona

Les batalles de Barcelona, de Jordi Amat, ha obtingut el V Premi Bones Lletres d'Assaig, un guardó creat per Edicions 62 i la Reial Acadèmia de Bones Lletres. L'autor, que és escriptor, filòleg i historiador de la cultura, reviu en l'assaig l'evolució de la ciutat a través del seu imaginari cultural, a través de pel·lícules, cançons, grans exposicions i creació literària.

L'obra travessa la història recent de la ciutat, des dels somnis i les grans esperances per la llibertat recuperada, la Barcelona olímpica, els malsons i les decepcions, en un text que té molt de crònica personal. El jurat estava format per Borja de Riquer, Judit Carrera, Martí Domínguez, Marta Segarra i Margalida Tomàs. El premi ha recaigut, en les anteriors edicions, en Cèlia Cañellas, Rosa Toran, Francesc Torralba i Martí Domínguez.

Jordi Amat és autor, entre d'altres, de les biografies Els laberints de la llibertat. Vida de Ramon Trias Fargas (2009, Premi Gaziel) i Com una pàtria. Vida de Josep Benet, assaigs com El llarg procés i La primavera de Múnich. A El fill del xofer (2020), va radiografiar els darrers cinquanta anys de la història política catalana. Ha col·laborat durant anys a La Vanguardia i actualment escriu al diari El País, on coordina el suplement de cultura Babelia.