El Món de la Tele i Next enforteixen la seva aposta editorial

El grup editor de Nació reforça, en el marc de la reorganització interna del mitjà, la seva aposta per El Món de la Tele, el canal de ràdio i televisió, i per Next, dedicat a la cultura digital. El periodista Victor Rodrigo, amb contrastada trajectòria en aquests àmbits i en la premsa digital, ha assumit la coordinació editorial dels dos verticals.

El Món de la Tele, fundat el 2021 i adquirit el 2023 pel grup que dirigeix Marc Basté, és el mitjà de referència al nostre país en la cobertura de la informació de la indústria audiovisual, televisiva i radiofònica combinant l'entreteniment i els consells sobre sèries o pel·lícules amb el rigor periodístic que caracteritza a Nació. A més del que passa a la ràdio i a la televisió, informa del cinema, les sèries i les plataformes amb crítiques, anàlisis o entrevistes. La periodista Marta Ferrer, habitual del Suplement de Catalunya Ràdio, publica habitualment crítiques.

Next, creat a finals de 2022, és un projecte pioner en els mitjans catalans i ja està plenament consolidat. S'hi aborden les tendències i es trepitgen les plataformes i les xarxes per explicar què passa. Eld diari explica les tendències des d'una perspectiva periodística i en un llenguatge digital així com els festivals, la música urbana i la vida offline de les generacions més joves. El mitjà ha aprofundit en la cobertura del gaming, especialment en català, i ha fet un mapatge dels creadors de contingut en la nostra llengua a la secció Hola Nació!. La periodista Noelia Karanezi, habitual de la Competència de RAC1, hi publica articles.

Victor Rodrigo (Barcelona, 1995) és llicenciat en periodisme a la UVic-UCC i forma part de l'equip de Nació des del 2018. Va formar part de l'equip d'edició i continuïtat durant tots aquests anys, on es va especialitzar en les qüestions audiovisuals, cinematogràfiques i llenguatges digitals. Ha col·laborat en espais de cinema al Via lliure de RAC1, a la Cadena Ser, a Ràdio Primavera Sound i a Ràdio Estel. Us podeu subscriure aquí a la newsletter que envia cada divendres com a editor de Next.