Nació reforça i reorganitza la seva redacció per conquerir nous públics

Reorganització i reforços a la redacció de Nació. El fins ara subdirector del diari, Ferran Casas, és el nou director adjunt, i Oriol March, que era el cap de Política, passa a ser-ne subdirector. Això ha fet que Bernat Surroca es converteixi en el nou cap de Política del diari amb la missió de mantenir el rigor en la informació i la incidència editorial dels darrers anys en aquesta parcel·la.

Casas i March assumeixen aquesta nova responsabilitat amb l’encàrrec de l’editor i director, Marc Basté, d’aprofundir en el protagonisme i la incidència de Nació en l’ecosistema mediàtic i polític català, en el marc d’un procés de transformació editorial i de formats del diari per obrir-lo a nous públics, incorporar la intel·ligència artificial a algunes rutines per millorar continguts, i enfortir la influència i la cobertura de tota la xarxa de diaris locals i temàtics que interactuen amb l’edició nacional.

Segons explica Basté, aquest moviment “suposa un reconeixement al rigor periodístic i a l'orientació editorial que ha portat Nació on és, i també vol ser una aposta clara pel talent intern: el nostre grup és pedrera de periodistes, fa créixer i dona recorregut professional”. El diari i el seu grup han construït un lideratge en català basat, a més de l’impacte, en la influència dels seus continguts en àmbits com ara la política, els poders, el medi ambient, l’habitatge, les dades, o la llengua, i també, molt especialment, amb el focus en la informació local i comarcal.

Aquests canvis, que són l’avantsala de noves incorporacions per millorar els continguts i evolucionar el producte editorial, han implicat també un reforç de la secció de Política i de la de nous formats i continuïtat. Així, en les darreres setmanes s’han sumat a la redacció de Nació Sara Escalera com a redactora de Política, i Paula Rovira, Laura Vilalta, Eulàlia Galante, i Guillem Delso.

- Ferran Casas és el director adjunt de Nació, on ha coordinat els continguts editorials des del 2016. Anteriorment, havia treballat, tant a Barcelona com a Madrid, a l’Avui, a Público i a l'Ara, i col·labora a TV3, Rac1, Catalunya Ràdio, la Sexta i Radio Euskadi. És coautor de quatre llibres d'assaig polític i entre 2016 i 2021 va ser president del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

- Oriol March és el subdirector. Va formar part de l'equip fundador del diari Ara i des del 2016 treballa a Nació, on ha informat sobre la política catalana. És autor i coautor de cinc llibres d’assaig i col·laborador en programes de TV3 i Catalunya Ràdio.

- Bernat Surroca és el nou cap de Política. És periodista i politòleg i havia treballat a l’Ara i a Vilaweb i des del 2017 ho fa a Nació, primer a l’equip de continuïtat i des de 2019 centrat en la informació política. S’ha especialitzat en la informació de tribunals i actualment és l’encarregat de cobrir el Govern i el PSC. És comentarista al Més324.

- Sara Escalera és redactora de la secció de Política. Els darrers anys ha treballat fent informació política catalana a l’ACN i a Europa Press.

- Laura Vilalta és redactora de nous formats. És periodista i màster en Producció i Realització en Ràdio i TV per la UFV Madrid. Havia treballat com a redactora i tècnica audiovisual a Ràdio Calella Televisió, com a community manager a La Vanguardia, i també com a redactora de Telecinco, a Madrid.

- Eulàlia Galante és redactora de continuïtat. És periodista i màster en Periodisme Transmèdia. Abans d'aterrar a Nació, va passar per l’agència EFE a Barcelona i a Washington D.C. i fer estades a Catalunya Ràdio o el Diari de Barcelona.

- Paula Rovira és redactora de nous formats. És periodista i va treballar a Eix Diari del Garraf i el Penedès.

- Guillem Delso és redactor de continuïtat. És periodista, ha treballat a les seccions d’esports i economia de l’Ara i s’ha forjat al Diari de Barcelona.