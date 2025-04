El 60% de l'energia a tot l'Estat ha caigut en només cinc segons a les 12.33

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dilluns a la nit per fer balanç de la primera jornada d'apagada massiva. Mentre Catalunya confia poder recuperar la normalitat entre aquesta matinada i dimarts al matí, Red Eléctrica ha advertit en les últimes hores que no pot quantificar quant temps trigarà per restablir el subministrament arreu de l'Estat. Després d'una nova reunió del consell de seguretat nacional, activat d'urgència quan s'ha constatat la caiguda general de l'electricitat, Sánchez ha insistit en la idea que demà dimarts tot indica que la llum haurà tornat a tot arreu, que cal fer cas a les instruccions i que encara no saben què ha motivat del tot l'apagada.

Moments abans de la compareixença, fonts de l'executiu espanyol -com ha destacat el líder del PSOE en la compareixença- ja han indicat que la incidència que ha provocat l'apagada ha estat registrada a les 12.33, quan ha caigut més del 60% de l'energia, un total de 15 gigawatts. Quant es trigarà en tornar a la normalitat? "Encara no es pot dir amb tota la certesa. El que s'està fent és executar la recuperació de manera progressiva", ha indicat el president del govern espanyol. Què ha passat? No s'ha pogut determinar, però s'està treballant per "analitzar totes les causes potencials". Ha tornat a deixar clar que no es descarta cap hipòtesi, tot i que els ciutadans han d'estar "tranquils".

"Els hospitals continuen funcionant sense incidències", ha remarcat en aquest sentit. Les telecomunicacions, això sí, tenen problemes de subministrament, i s'aniran solucionant amb el pas de les hores. Pel que fa a la mobilitat, el tràfic portuari està funcionant amb normalitat, mentre que als aeroports s'hi registren incidències, amb un total de 344 vols cancel·lats. A les carreteres, ha dit, no hi ha hagut incidències destacables. "El problema principal es troba en els trens", ha admès Sánchez, que també ha indicat que el consell de ministres aprovarà que es puguin alliberar tres dies de reserva de béns energètics protegits per tal de garantir que hi hagi abastiment per mantenir-ho tot en marxa.

L'actuació del Govern

El Govern ha activat un gabinet de crisi al migdia, que s'ha reunit en tres ocasions amb consellers, secretaris i els responsables de telecomunicacions, així com els Mossos, el SEM i Protecció Civil per fer seguiment de la situació. Aquest dimarts hi haurà més trobades per continuar actualitzant la situació del país. Al vespre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut per fer balanç del primer dia de crisi abans de desplaçar-se al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat). "Vivim una situació absolutament excepcional i treballem per recuperar la normalitat com més aviat millor; l'objectiu és recuperar la totalitat del sistema aquest dimarts al matí", ha explicat Illa.

De cara a aquesta nit, i després d'una jornada sense problemes de seguretat destacables, els Mossos faran un desplegament reforçat, amb 7.120 agents patrullant pels carrers i l'activació de 10 unitats de la Brimo i totes les unitats de l'Arro. La previsió del Govern és recuperar la normalitat en les pròximes hores, durant la matinada o de cara a dimarts al matí. "Treballem perquè la jornada de dimarts es pugui dur a terme amb la major normalitat, però prudència", ha apuntat Illa. A les deu del vespre s'ha celebrat una nova reunió del comitè de crisi al Departament d'Interior, amb la consellera Núria Parlon al capdavant, i dimarts a primera hora, un altre a Palau. El Cecat estarà operatiu tota la nit.

Durant el dia s'han hagut de rescatar 600 persones atrapades en ascensors. S'han fet 6.642 trucades al 112 entre les dotze del migdia i les sis de la tarda d'aquest dilluns. Els Bombers han fet 575 actuacions a Barcelona i 600 a la resta de Catalunya. Segons ha detallat Illa, no hi ha hagut cap incident de seguretat destacat ni tampoc cap risc per a les persones. "Hi ha hagut un comportament cívic que reconec i agraeixo", ha afirmat. El president també ha reclamat seguir la informació a través de canals verificats per no generar confusió ni difondre mentides. "La situació ha estat supervisada des del primer moment; una crisi demana rigor i calma, no sobreactuacions", ha remarcat.