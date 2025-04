Recomanacions de Protecció civil davant l’apagada massiva

L’apagada massiva que afecta Catalunya i el sud d’Europa aquest dilluns ha posat en alerta la majoria dels serveis d’emergències i institucions del país. Durant el matí, s’han llençat diversos missatges i consells sobre com cal actuar davant la situació excepcional que ha tingut lloc.

Des de Protecció Civil recomanen a la població que minimitzi la mobilitat tant com pugui i no es desplaci si no és estrictament necessari. L’apagada ha afectat semàfors, panells de trànsit i, en gran part, el sistema de transport públic del país, sobretot, els trens. En aquesta línia, el Govern també ha recordat a la ciutadania que les escoles i instituts són llocs segurs i que es mantenen els horaris escolars previstos.

Des del telèfon d’emergències del 112 també demanen només trucar en cas explícit d’emergència i no utilitzar el servei per consultes.

Per últim, Protecció Civil també ha demanat a la població que segueixi les fonts d’informació oficials i els mitjans de comunicació de confiança per evitar la difusió de notícies falses.