Jordi Deumal, de Sant Celoni: «La mort dels mitjans locals seria la fi de tot»

Des de fa més de quaranta anys que els gegants de Sant Celoni ballen gràcies al membre fundador de la colla, en Jordi Deumal. Amb la il·lusió pel món geganter i acompanyat de grans amics i família, Deumal va decidir desempolsar les figures i des d'aleshores que impulsa la cultura catalana des de la vila del Vallès Oriental. “Sempre que he aixecat la mà per organitzar una activitat hi he trobat a persones disposades a ajudar”, explica amb orgull el cap de la colla.

"La nostra història s'ha d'escriure, perquè és molt llarga i les vivències són moltíssimes", continua el pioner dels gegants, qui assegura que l’associacionisme popular i la identitat cultural és possible, en gran part, als mitjans de proximitat. I sentencia: "Un Sant Celoni sense informació, seria un poble mort, un poble que no estaria ni en el mapa".

