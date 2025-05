Mor Joan de Sagarra: cronista, escriptor i crític de teatre

Aquesta nit ha mort Joan de Sagarra, a l'edat de 87 anys. Fill de Josep Maria de Sagarra, va ser escriptor, crític i amant del teatre i columnista a diversos mitjans. Va tenir influència a la Barcelona del segle XX creant termes com gauche divine i sent una figura rellevant del món cultural.

Va néixer el 1938 a l'exili, a París. I va criar-se entre la ciutat francesa i Barcelona, però va ser a la capital catalana on va acabar fent vida. Quan tenia 22 anys va morir el seu pare i va començar a escriure articles a la revista francesa Arts, i després a El País i La Vanguardia. Es va casar amb Paulina Àngel Caldeteny, amb qui va tenir el seu fill Josep Maria, i després amb Maria Jesús Ivars.

Sagarra era un gran amant de Barcelona i del teatre i la cultura de la ciutat. Va ser el creador de termes entomats per la cultura popular com gauche divine, que feia referència a un moviment d'intel·lectuals, professionals i artistes d'esquerra que va sorgir a Barcelona durant els anys seixanta i començaments dels setanta.

També, i en clau despectiva, va crear el terme cultureta de la democràcia, que feia referència a la impostura del pujolisme i del nacionalisme català que pretenien haver salvat una llengua i una cultura que, en realitat, s'havien salvat soles.

Com a cronista, on va desenvolupar gran part de la seva carrera professional, va escriure articles al Tele/Expres d'inicis dels setanta amb un estil literari amb contínues espurnes d'ironia i crítica àcida. El llibre Les rumbes (Llibres de La Vanguardia) és un recull dels seus articles de l'època.

El 2022, amb 84 anys, va deixar d'escriure a La Vanguardia perquè deia que s'havia "fet vell" i era un "anacronisme", que estava desconnectat de la redacció i Barcelona, la ciutat de les terrasses que havia retratat en els seus articles, se li feia cada cop més "irreconeixible".

En una entrevista amb Nació el 2022 va explicar que estava desencantat amb la capital catalana. "Barcelona no m'agrada. Tinc ganes de fotre el camp. No m'hi trobo bé aquí, jo soc d'una altra època". Malgrat tot, ha estat a Barcelona on ha mort aquesta nit.

Illa diu que de Sagarra deixa un "corpus creatiu únic"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort i ha traslladat el condol a la família. "Les seves cròniques periodístiques amb un estil personalíssim als principals diaris del país, els seus llibres, la seva visió afilada i irònica de la vida, la seva saviesa i el seu ampli bagatge cultural formen un corpus creatiu únic per conèixer la Catalunya contemporània", ha destacat des del seu compte a la xarxa social X.