Mor l'escriptor de novel·la històrica Chufo Lloréns

L’escriptor Chufo Lloréns ha mort als 94 anys, segons ha avançat La Vanguardia, després de desenvolupar la seva activitat com empresari en el món de l'espectacle i iniciar la seva carrera literària a la dècada dels 80.

El novel·lista, nascut a Barcelona l'any 1931, va estudiar Dret. Apassionat per la història, és conegut per obres èxits de vendes com "Catalina, la fugitiva de San Benito" (2008), "La otra lepra" (2010) i "La saga de los malditos" (2011).

També "Et donaré la terra" (2008) i "Mar de foc" (2011), ambientades a la Barcelona medieval. Un altre període històric sobre el qual va escriure és la Barcelona modernista amb "La llei dels justos" (2015) i "El destí dels herois" (2020).

Les últimes obres que va publicar són "La vida que ens separa" (2023) i "Res no passa la nit abans" (2024). S'han venut els drets de traducció dels seus llibres a dotze països i compta amb un total d'un milió d'exemplars arreu del món.