Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions

El benefici d'Aena va créixer un 8,9% durant els nou primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període del 2024, fins als 1.579,4 milions d'euros, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Pel que fa a l'Ebitda, que indica l'estat de salut d'una empresa, va pujar un 8,2%, fins als 2.882,7 milions d'euros, amb un marge del 60,2%. D'altra banda, el nombre de passatgers del grup, incloent-hi els aeroports espanyols, de Londres-Luton i del Brasil, es va incrementar fins als 294,1 milions, un 4,1% més que en els nou primers mesos de l'any. En els aeroports d'Aena a Espanya, l'augment va ser del 3,9%, fins als 247,1 milions.\r\n