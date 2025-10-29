29 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Economia

Aena augmenta els beneficis un 8,9% fins al setembre i se situen en els 1.579,4 milions

  • Imatge d'arxiu d'un avió aterrant a l'aeroport de Reus -
  • Dos avions de Vueling, estacionats a l'Aeroport del Prat -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 d’octubre de 2025 a les 10:27

El benefici d'Aena va créixer un 8,9% durant els nou primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període del 2024, fins als 1.579,4 milions d'euros, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Pel que fa a l'Ebitda, que indica l'estat de salut d'una empresa, va pujar un 8,2%, fins als 2.882,7 milions d'euros, amb un marge del 60,2%. D'altra banda, el nombre de passatgers del grup, incloent-hi els aeroports espanyols, de Londres-Luton i del Brasil, es va incrementar fins als 294,1 milions, un 4,1% més que en els nou primers mesos de l'any. En els aeroports d'Aena a Espanya, l'augment va ser del 3,9%, fins als 247,1 milions.

Et pot interessar