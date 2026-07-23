Indra guanya 219 milions d'euros durant la primera meitat del 2026, un 2,1% més que l'any passat

Indra ha guanyat 219 milions d'euros entre els mesos de gener i juny d'aquest 2026, un 2,1% més que al mateix període de l'any passat, segons un comunicat publicat aquest dijous. La companyia espanyola també ha augmentat el seu resultat brut d’explotació (ebitda) un 72,1% fins als 456 milions d'euros. Així mateix, la cartera de negoci d'Indra creix un 117% fins als 20.533 milions d'euros, impulsada principalment per l'àmbit de la defensa (+7.207 milions) i de l'espai (+2.722 milions). L'any passat, aquesta cartera arribava als 9.474 milions d'euros. Els ingressos d'Indra pugen també un 30%, fins als 3.179 milions, amb un increment també destacat en defensa del 103%.\r\n