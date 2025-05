La UE preveu un creixement «robust» del 2,6% del PIB espanyol el 2025, amb una exposició «limitada» als aranzels

La Comissió Europea (CE) ha elevat les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) espanyol fins a un 2,6% per aquest any, en línia amb les estimacions del govern espanyol, i preveu una exposició "limitada" de l'economia als aranzels dels Estats Units. Així ho recull l'executiu en les previsions econòmiques de primavera, fetes públiques aquest dilluns i que qualifiquen de "robust" el creixement d'Espanya el 2025. Pel que fa al 2026, Brussel·les modera el pronòstic i rebaixa fins al 2% l'increment del PIB. Quant al dèficit públic, la CE el situa en un 2,5% el 2026, un any més tard que la previsió de l'executiu espanyol. En el conjunt de la UE, es preveu un creixement del PIB d'un 1,1% el 2025 i d'un 0,9% a la zona euro.