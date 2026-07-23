Repsol dispara els seus beneficis en un 265% en la primera meitat del 2026 fins als 2.201 milions d'euros

Repsol ha guanyat 2.201 milions d'euros entre els mesos de gener i juny d'aquest 2026, un 265% més que en el mateix període de l'any passat, segons ha informat a a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros. La companyia, que destaca que no té actius a la zona, ha destinat 2.400 milions durant el semestre a augmentar existències de cru i productes refinats davant del context de volatilitat dels mercats. D'altra banda, Repsol ha aprovat un nou programa de compra d'accions pròpies per 500 milions d'euros i en preveu un tercer a l'octubre.\r\n