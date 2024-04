​L'Alta Garrotxa va rebre gairebé 27.000 visitants el 2023

L'Alta Garrotxa ha fet balanç del 2023. L'any passat el punt més freqüentat de l'espai natural garrotxí, la Vall de Sant Aniol i Sadernes, va rebre 26.864 visitants. La xifra és de les més baixes de l'última dècada i s'acosta als números que hi havia fa deu anys. El 2023 ha tancat sent l'any postpandèmia amb menys visites i això es deu, principalment, al control que des del 2021 el Consorci de l'Alta Garrotxa ha establert a l'espai. El 2020, es va registrar la màxima afluència amb més de 33.000 visitants.

La reserva prèvia de l'aparcament de Sadernes és el principal motiu que explica la reducció dels visitants. Segons les dades del Consorci, durant el 2023 es van fer 6.800 reserves (unes 400 menys que el 2022) i es van derivar a altres indrets 6.200 visitants que no tenien reserva i s'havien trobat l'aparcament ple (té capacitat per a 100 vehicles). Aquesta última xifra també és lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan es van derivar 12.000 visitants.

Des del Consorci de l'Alta Garrotxa valoren positivament les dades del 2023 i consideren que el sistema de pagament ha estat clau per controlar la massificació que es patia anys enrere. "Creiem que si ens mantenim en aquests nivells, podem anar bé. El que passa és que no només depèn de la quantitat de les persones, sinó també de la seva actitud. Aquí, obrim un altre full de ruta que és el tema de l'educació i la sensibilització. Amb la Diputació, durant el 2023, vam començar a construir materials orientats a la comunicació de les bones pràctiques", explica la directora de l'ens que gestiona l'Alta Garrotxa, Sara Sánchez.

Des de fa anys, l'àrea de Sadernes compta amb un aparcament de pagament. Martí Albesa

Les xifres de visitants del 2023 a la Vall de Sant Aniol també permeten saber que el 25% dels visitants van arribar a l'espai natural sense reserva i la van fer allà mateix. En canvi, un 27% de les reserves d'aparcament es fan el dia anterior i un 27% amb més antelació.



Les dades de l'any passat també consoliden noves tendències en el moment de l'any en què es fa la visita. El juliol i l'agost continuen sent l'època de l'any en què hi ha més afluència, principalment perquè la població busca gorgs naturals per refrescar-se. Però les xifres de l'any passat permeten constatar un augment dels visitants a final d'estiu i la tardor. Per tant, es trenca l'estacionalitat marcada que hi havia fins ara a l'estiu i les visites es reparteixen més durant l'any. De fet, també s'observa que durant el maig i juny hi ha una disminució notable de visites respecte al 2022.