Santa Pau compra el castell del poble per 300.000 euros

L'Ajuntament de Santa Pau ha adquirit el castell del poble per 300.000 euros. El capital s'ha aconseguit a través d'una campanya de micromecenatge amb empresaris i particulars i una aportació final de 100.000 euros que ha fet la Generalitat. Ara, l'objectiu és rehabilitar la teulada a partir de subvencions i poder posar l'immoble a disposició al públic. L'alcaldessa, Cristina Capó, assenyala que es tracta d'un dia "històric" per Santa Pau i ha detallat que la reforma de la coberta volta els 600.000 euros. En un acte amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, Capó ha agraït la participació de tots els mecenes que han aconseguit 240.000 dels 300.000 euros que s'han acabat pagant.

La campanya de micromecenatge per comprar el castell de Santa Pau va començar el 2024 amb una il·lusió "immensa", finalment els 1.600 veïns del poble han vist aquest dimecres com es feia realitat el seu projecte. Ha estat gràcies als 240.000 euros que hi han posat els prop de 300 mecenes i els 100.000 més que hi ha afegit la Generalitat. Inicialment, la compra estava fixada amb 400.000 euros, però una negociació amb la propietat ha permès rebaixar la xifra.

L'alcaldessa del poble, Cristina Capó, ha explicat que quan se'ls va acudir "la bogeria" de comprar el castell sabien que el poble hi respondria, però "no d'aquesta manera". Capó explica que hi ha persones que hi han arribat a posar fins a 12.000 euros i destaca "la feinada de tothom" per fer possible la compra del castell.

En aquest sentit, ha celebrat que la campanya de venda de xocolata que s'ha fet, anomenada "rajola a rajola", ha estat "un èxit de poble" i ha celebrat la implicació de veïns i institucions. Hi ha coincidit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha deixat clar que la voluntat de la Generalitat és “acompanyar” Santa Pau i ha remarcat que amb l'adquisició de l'immoble s'incrementa el patrimoni històric de Catalunya.

Una rehabilitació «com més aviat millor»

L'alcaldessa ha explicat que la voluntat és poder rehabilitar "com més aviat millor" la coberta del castell, molt deteriorada pel pas dels anys. Capó ha revelat que és una de les actuacions més "urgents" que tenen previstes, ja que aquest hivern tenien por que una nevada la fes caure. També ha explicat que tenen un pressupost que volta els 600.000 euros per arreglar-la i destaca que el fet que es tracti d'un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) els permet optar a subvencions per fer efectiva l'obra de manera més àgil. "Esperem que Generalitat i Diputació ens continuïn ajudant", ha remarcat.

A més, la campanya de micromecenatge i l'aportació de la Generalitat ha permès recaptar 40.000 euros més dels previstos per la compra. Un excedent que es dedicarà a campanyes i arreglar necessitats que tingui el castell. La idea és que, un cop estigui rehabilitat, el castell passi a ser un centre social, econòmic i de memòria històrica. En aquesta línia, Capó ha explicat que la idea és que el projecte es vinculi amb Portbou on hi ha el memorial Walter Benjamin i amb el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.