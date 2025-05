Obert el termini per adquiri abonaments i entrades per a la piscina municipal d'Olot

Olot ja ho té tot a punt per la temporada de piscina. Del 12 al 30 de maig, es poden obtenir els abonaments i les entrades per fer ús de les instal·lacions municipals durant tot l’estiu de 2025.

Es poden adquirir per internet a través del web de l’Àrea d’Esports: esportsilleure.olot.cat o per qui ho desitgi, de forma presencial a través de les Oficines de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot al Pavelló Municipal d’Esports situades a l’avinguda República Argentina número 8, de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Durant aquest període, els nous abonaments tindran la matrícula gratuïta. A partir del 31 de maig es podran continuar adquirint per internet o presencialment a la Piscina Municipal d’Olot, sense bonificació de la matrícula per a nous abonats.

Tres mesos de piscina

La previsió és que la Piscina Municipal d’Olot comenci la temporada el proper 31 de maig i restarà oberta fins al 31 d’agost de forma ininterrompuda cada dia de la setmana. Els horaris són de dilluns a divendres de 9 a 20 h i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 h.

Com és habitual, la Piscina Municipal ofereix activitats per a totes les edats. En el cas dels adults es portaran a terme sessions de gimnàstica suau gratuïtes els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres de 10 a 11 h.

En el cas dels infants s’ofereixen cursets de natació durant les tardes de juliol per als nens i nenes des de 3 mesos fins als 2 anys així com per a infants d’entre 3 i 6 anys i de 7 a 11 anys. Les inscripcions dels cursets es podran realitzar del 2 de juny al 17 de juny digitalment a través de la seva pàgina web https://esportsilleure.olot.cat o presencialment a les oficines de l’Àrea d’Esports d’Olot.

Podeu trobar tots els detalls de les sessions programades així com de la normativa de la Piscina Municipal d’aquest 2025 al web de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot.