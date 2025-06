Aturada l'R11 en un tram de l'Alt Empordà per un atropellament

Els trens de l’R11 circulen per una sola via entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, a causa d’un atropellament en una zona fora d'un pas autoritzat, dins del terme municipal de Garrigàs. Segons informen fonts de Renfe, l’accident s’ha produït quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda.

El tren afectat ha estat evacuat i els passatgers han estat traslladats a un altre comboi, que s’ha estacionat en paral·lel i que ha seguit la marxa en sentit sud, tal com anava el primer tren. La circulació de trens ha quedat aturada prop d’una hora i mitja i s’ha reprès pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, quan s’ha habilitat el pas alternatiu de trens per una sola de les dues vies de què disposa la línia en aquest tram.