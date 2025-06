Negociacions a dues velocitats: Rodalies, encarrilat; el finançament, «molt verd»

Les negociacions pel traspàs de Rodalies i per la reforma del model de finançament avancen a ritmes diferents. Totes dues són carpetes complexes. La primera, perquè s'està transitant terreny desconegut. La segona, per la magnitud dels canvis que planteja l'acord entre el PSC i ERC, perquè irrita la resta de territoris de l'Estat, i per uns terminis ajustats que tenen dues fites marcades en vermell al calendari: el 30 de juny, d'aquí a poc més d'una setmana, i l'any 2026, quan Catalunya hauria de recaptar ja tot l'IRPF.

Mentre amb Rodalies s'ha fet un pas important amb l'arquitectura de la nova empresa operadora, sembla difícil poder arribar a formalitzar l'acord pel finançament amb l'Estat abans del mes de juliol. Els tècnics que lidera Martí Carnicer continuen treballant amb hermetisme per definir un esquema que aterri l'acord polític, i que es vulgui acordar amb l'Estat en una comissió bilateral. La situació turbulenta a la Moncloa no hi ajuda, però Salvador Illa manté el compromís de complir els terminis pactats amb els socis.

Malgrat la insistència del president, tant el PSC com ERC reconeixen que la complexitat de la reforma fa difícil complir els terminis. Els socialistes admetien aquesta setmana podria ser necessari alterar els calendaris, si bé la portaveu, Lluïsa Moret, remarcava que ara com ara tots els esforços es posen en arribar al 30 de juny amb una proposta concreta. A les files dels republicans també reconeixen que el finançament està "molt verd", en paraules de la diputada Ester Capella aquest divendres a la Ser. "Amb Rodalies hem treballat per començar a caminar, però amb el finançament hi ha més dificultats", va dir.

El partit vol un camí clar i amb fites concretes per donar resposta al pacte d'investidura i fa uns dies assenyalava la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per l'alentiment de les converses al voltant del nou model, que es treballa des de fa mesos en reunions entre el Departament d'Economia i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dimecres, Illa mirava de tranquil·litzar els socis, però tothom és conscient que la situació d'inestabilitat que es viu a Madrid no posa les coses fàcils en una carpeta que incomoda els barons autonòmics, també els del PSOE.

I si el finançament es complica, la carpeta que s'encarrila és la de Rodalies. Després de l'anunci de dijous, Renfe aprovarà la creació de l'empresa operadora el pròxim 25 de juny, i abans de l'estiu ha de tenir l'aval dels governs català i espanyol. Després de les vacances, s'hauran de fer els procediments habituals en una societat mercantil, i els estatuts estableixen que s'haurà de constituir abans d'acabar l'any. Una convocatòria electoral ho podria alterar tot? Les parts eviten situar-se en aquest escenari mentre ERC sosté que el traspàs és "irreversible".

El Govern, mentrestant, vol aïllar la legislatura dels vents que bufen de Madrid. Manté el crèdit absolut a Pedro Sánchez -aquest divendres ell i Illa s'han reunit per analitzar la situació- però confia poder evitar que la crisi al PSOE afecti l'agenda de l'executiu socialista, que tot just arriba al primer any a la Generalitat. El problema és que bona part dels acords que s'han subscrit necessiten la complicitat de la Moncloa -començant per Rodalies i el finançament- per poder tirar endavant. Una complicitat que existeix ara, però que qui sap si hi serà en el futur.