El PSC admet que la complexitat del finançament singular pot alterar el calendari pactat amb ERC

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que la crisi al PSOE "no incideix en absolut" en la situació del Govern ni en el compliment dels acords d'investidura, que són complexos i necessiten, en molts casos, la complicitat de la Moncloa. "Els contactes permanents que tenim [amb ERC i els Comuns] són com sempre", ha indicat, i ha agraït els missatges de suport dels socis. Ara bé, al marge dels problemes de Pedro Sánchez, els socialistes comencen a admetre que la complexitat d'alguns d'aquests acords, com ara el del finançament, pot fer necessari un calendari "menys rígid" del que es va pactar amb ERC a l'estiu. "Ara com ara, tot continua igual, però el calendari del finançament l'estem treballant perquè és complex i avança a un altre ritme", ha afirmat Moret.

Es manté doncs l'horitzó del dia 30 de juny per formalitzar amb el govern espanyol el nou model de finançament? "El que passi el dia 30 ho comunicarem en els pròxims dies, perquè el finançament és més complex i requereix un calendari menys rígid, però avui dia no hi ha cap canvi", ha dit la dirigent socialista. La setmana passada, ERC ja admetia també que serà molt difícil que abans d'acabar el mes es pugui fer algun avenç significatiu en matèria de finançament. El vicesecretari general de comunicació d'ERC, Isaac Albert, va reconèixer que la negociació s'havia "alentit" i que descartaven participar en un "anunci simbòlic" però "buit de contingut". En canvi, el traspàs de Rodalies va a més bon ritme, segons Moret: "Està molt avançat".

Pel que fa als escàndols de corrupció que acorralen el PSOE, els socialistes catalans ha lamentat "molta tristesa i malestar". Moret ha aplaudit la "reacció" de Sánchez i el PSOE. "Dona la cara i pren decisions immediates; té clar que la tolerància zero amb la corrupció és la manera d'actuar", ha indicat, i s'ha fet seves les paraules de Sánchez dijous passat: "La corrupció zero no existeix, però la tolerància zero, sí". Així, ha reivindicat "l'actuació sense pal·liatius" del líder del PSOE, que ha proposat un equip de transició per assumir les tasques de Cerdán i l'expulsió de José Luis Ábalos com a militant del partit. "Les decisions són contundents i volen erradicar la corrupció", ha reblat Moret.

Els socialistes catalans han volgut mostrar el seu "suport absolut" a Sánchez i totes les decisions que prengui, tant com a secretari general del PSOE com a la presidència del govern espanyol. "El PSC aposta i suma al projecte col·lectiu socialista i dona suport absolut a Sánchez", ha deixat clar. Moret no ha volgut entrar en la possibilitat d'avançar eleccions davant dels casos de corrupció que acorralen el partit. "És decisió del president del govern i ara no es contempla", ha afirmat. D'altra banda, no creuen que la crisi al PSOE tingui efectes en el president de la Generalitat, Salvador Illa, i s'han mostrat convençuts que compareixerà al Parlament si és necessari. "La trajectòria institucional i política d'Illa és inqüestionable", ha assegurat la portaveu socialista.