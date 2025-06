ERC admet que no es complirà el calendari del finançament singular i en culpa Montero

El finançament singular pactat entre ERC i el PSC s'ha de concretar abans del 30 de juny. Almenys, això és el que estableix l'acord entre ambdues formacions polítiques. Aquest dijous, el vicesecretari general de comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha admès en una entrevista a SER Catalunya un "alentiment" de la negociació, de la qual n'ha culpat a la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

"Quan algú està més preocupat per altres temes que pel finançament de Catalunya, doncs ens molesta i ens preocupa", ha dit Albert, que ha assenyalat a la candidatura a les eleccions andaluses de Montero i ha assegurat que l'alentiment de les negociacions que mantenen amb la Generalitat i amb el govern espanyol està "bastant" relacionat amb els comicis regionals.

En aquest sentit, des d'ERC assumeixen que el calendari podria no complir-se, i descarten participar d'un "anunci simbòlic" però "buit de contingut" només per complir amb el termini. Albert ha destacat que "havien fet feina molt profitosa" amb Montero i que "s'havia avançat en un tema que és complicat".

ERC assumeix l'alentiment, però exigeix concrecions. En una entrevista a Nació, la secretària general, Elisenda Alamany, ja va advertir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que els acords s'han de traduir en fets, i que si el desplegament del finançament singular no avança prou s'haurà de buscar "noves aliances".

Acord abans d'acabar el mes

"La fita d'acordar un nou finançament per a Catalunya es concretarà abans del 30 de juny d'aquest any, un acord basat en un model d'ingressos i no de despesa a partir de la recaptació progressiva dels tributs estatals, en la bilateralitat, en l'ordinalitat i en l'assumpció de majors competències", estableix l'acord al qual van arribar ERC i el PSC a canvi del suport dels republicans al tercer suplement de crèdit del govern.

El pacte inclou també la creació de 200 noves places a l'Agència Tributària de Catalunya (40 ja es van anunciar) abans del 30 de juny per "reforçar-la i preparar l'assumpció de futures funcions", així com disposar d'un pla director abans del 31 de juliol per concretar com ha d'anar creixent la hisenda catalana per poder assumir tots els impostos.