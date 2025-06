Illa nega el «finançament irregular» del PSOE i calma els socis: «Complirem els acords»

Primera sessió de control al Parlament després de l'escàndol de Santos Cerdán i l'oposició ha aprofitat per furgar en la ferida socialista i demanar responsabilitats a Salvador Illa. El PP i Vox han intentat, sense èxit, que el president comparegui davant dels grups parlamentaris per donar explicacions sobre els casos de corrupció que acorralen el PSOE, però ni el Govern ni la majoria de la cambra no considera que sigui necessari, almenys ara. Illa, mentrestant, ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha negat el "finançament irregular" dels socialistes, mentre mira d'aïllar la legislatura del soroll que arriba des de Madrid i calmar els socis d'investidura amb els principals pactes subscrits amb ERC i els Comuns: "Complirem els acords".

El to ha anat a més a mesura que les preguntes s'han anat repetint. Illa s'ha molestat especialment amb les preguntes del diputat popular Alejandro Fernández, que ha posat sobre la taula les referències que apareixen sobre Illa als informes de l'UCO. "No tinc res a amagar; nosaltres hem tingut un cas greu de corrupció i hem fet fora el corrupte, i vostès fan fora qui denuncia", ha etzibat a Fernández, visiblement irritat. En aquest sentit, ha negat cap comportament irregular en la compra de mascaretes i ha assenyalat que al PP sí que hi ha hagut cobrament de comissions per aquest assumpte; ha negat conèixer el tal chivi, que apareix a les converses de Koldo García. "Dedueixo que m'han investigat, però no hi tinc cap inconvenient perquè no m'he d'amagar de res", ha reblat.

Abans, Illa ha volgut garantir al Parlament que no hi ha "finançament irregular" al PSOE i ha volgut emmarcar el cas Cerdán en un comportament "innoble" d'unes poques persones. "Qui ve a fer política per servir-se'n, ja sap on té la porta", ha deixat clar. Un dels principals temors dels socialistes és que el cas escali. Illa ha admès que el problema al PSOE és “greu”. De tota manera, ha dit que les conductes “repugnants” que apareixen a l'informe de l'UCO -encara no hi ha sentència- han estat suficients per “actuar” i fer-lo fora del partit. “Hem actuat, ho dic amb dolor i decepció, però hem actuat”, ha dit, i ha contraposat aquesta actuació contundent de Sánchez amb la poca fermesa del PP amb els casos de corrupció, començant pel que esquitxa la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El calendari del finançament, es manté

I mentre continuen les turbulències a Madrid, Illa ha mirat de calmar els socis i garantir que els acords es compliran malgrat la inestabilitat a la Moncloa. Fa dies que preocupa a ERC l'alentiment en les negociacions pel finançament, i també al PSC reconeixen que la complexitat de la carpeta faria necessari un calendari "menys rígid". En tot cas, el president ha garantit al diputat Josep Maria Jové que els acords tiraran endavant. "No em dec a ningú més", ha insistit, davant les crítiques de poca ambició i subordinació a la Moncloa. De tota manera, ha dit que la presidència de Sánchez "ha sigut positiva" per Catalunya i Espanya. "Un cas greu de corrupció no ha d'esborrar això", ha dit.

Tot plegat, mentre Junts ha fet el vincle entre el "finançament irregular" del PSOE i el finançament singular que no arriba. "És el president dels incompliments", ha dit Albert Batet. El president ha aprofitat per negar que les irregularitats de Cerdán afectin el finançament dels socialistes i per garantir que els acords es compliran. I sense voler entrar en el debat de qui té més casos de corrupció, sí que ha aprofitat per demanar cura a l'hora de fer afirmacions, i també amb qui les formula, fent referència implícita als casos de corrupció de CDC. Els juntaires han votat en contra de la petició de PP i Vox perquè comparegui Illa, però han anunciat una petició de compareixença si el president no dona explicacions al Parlament per voluntat pròpia.

Els Comuns i la CUP, amb l'aeroport

Per altra banda, els Comuns i la CUP han evitat centrar la seva pregunta al president en el cas Cerdán i s'han volgut centrar en Rodalies -els primers- i l'aeroport -els segons-, just una setmana després de la presentació dels detalls de l'ampliació de la infraestructura aeroportuària. “En aquest fangar, els problemes de la ciutadania continuen”, ha dit David Cid. Han exigit a Illa fer front als problemes a Rodalies, problemes que Illa ha reconegut, perquè “no funcionen bé els trens”. En aquest sentit, els Comuns també han carregat contra l’ampliació del Prat: “El Govern prioritza portar 20 milions més de turistes a Catalunya que solucionar els problemes del transport que fan servir els catalans cada dia”. En la mateixa línia, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha centrat la seva intervenció a la sessió de control en el Prat, i li ha exigit portar els debats al Parlament. “Nosaltres no estem pel decreixement, nosaltres estem per la generació de prosperitat i treballar perquè aquesta prosperitat sigui compartida”, li ha respost Illa, que ha insistit que el Govern “escolta tothom”.