La Moncloa deixa anar tot el llast en el «triangle tòxic» de Cerdán, Ábalos i Koldo

El govern espanyol ha qualificat de “triangle tòxic” el grup que formen Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García. “Cap partit està lliure de casos així, la diferència és com s’actua. Aquí s’actua amb contundència i adoptant mesures des del primer minut”. La portaveu Pilar Alegría ha admès desconèixer si sortirien més noms, però ha assegurat que s’actuarà amb la mateixa contundència davant de qualsevol indici sòlid. Ha assegurat que la primera notícia sobre l’informe de la UCO la va tenir el govern quan es va fer públic.

La ministra portaveu ha assegurat que un dels objectius del govern espanyol, des de l'arribada al poder de Pedro Sánchez, és el combat contra la corrupció: “Nosaltres no ho taparem. Donarem la cara. Actuarem i ho farem amb la màxima contundència”. “Admetem que hem donat confiança a persones que no la mereixien i demanem disculpes per això. Però no podem acceptar que es consideri que tothom és igual”, ha dit.

L’executiu espanyol intenta minimitzar els efectes de la crisi. Ahir, Sánchez va intentar delimitar l’escàndol en el marc del partit, amb la decisió d’expulsar José Luis Ábalos i de substituir Santos Cerdán per un equip de quatre persones encapçalat per la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Tot seguit, va desafiar el PP a presentar una moció de censura, opció que Feijóo ha descartat en repetides ocasions.

Sánchez ha enviat aquest dimarts una carta a la militància del PSOE on promet “continuar lluitant” malgrat "el dolor, la indignació, el desconcert i la tristesa" generada per les darreres informacions sobre Santos Cerdán i el cas Koldo. "Sé que la decepció és enorme. Però també hem de tenir clar que ens enfrontem a una operació de demolició moral, amb procediments que comporten més perill per a la democràcia que allò que pretenen combatre", assegura en una missiva de tres pàgines.

El president espanyol admet que "cap partit no està exempt de la infàmia de la corrupció", però subratlla la "contundència" amb què ha actuat amb el cas que afecta els dos exsecretaris d'organització: “Nosaltres expulsem qui ens falla; altres, els protegeixen. Nosaltres prenem decisions ràpides i exemplars; altres escriuen missatges de suport. Nosaltres denunciem les pràctiques corruptes; altres les encobreixen i les emparen, fins i tot servint-se de policies patriòtiques", ha indicat en referència poc dissimulada a la reacció del PP en casos com la trama Gürtel o el cas Kitchen.