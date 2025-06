Sánchez mira de reanimar la militància del PSOE: «Val la pena continuar lluitant»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dimarts una carta a la militància del PSOE on promet continuar endavant i en la que assegura que "val la pena continuar lluitant" malgrat "el dolor, la indignació, el desconcert i la tristesa" generada per les darreres informacions sobres Santos Cerdán i el cas Koldo. "Sé que la decepció és enorme. Però també hem de tenir clar que ens enfrontem a una operació de demolició moral, amb procediments que comporten més perill per a la democràcia que allò que pretenen combatre", els avisa en una missiva de tres pàgines. "Els socialistes sempre ens hem fet més forts davant l'adversitat, donant el millor de nosaltres mateixos", agrega el cap de l'executiu espanyol.

Tot i insistir que "cap partit no està exempt de la infàmia de la corrupció", Sánchez remarca la "contundència" amb què ha actuat amb el cas que afecta els exsecretaris d'organització José Luis Ábalos i Santos Cerdán. "Nosaltres expulsem qui ens falla; altres, els protegeixen. Nosaltres prenem decisions ràpides i exemplars; altres escriuen missatges de suport. Nosaltres denunciem les pràctiques corruptes; altres les encobreixen i les emparen, fins i tot servint-se de policies patriòtiques", ha indicat tot mencionant veladament la reacció del PP en casos com la 'trama Gürtel' o el 'cas Kitchen'.

"Que no coneguéssim l'informe de l'UCO abans de la seva publicació, com va quedar públicament acreditat, parla de la salut democràtica del nostre país. I demostra que, en l'Espanya que estem ajudant a construir des del govern, el poder executiu no interfereix en investigacions que depenen del poder judicial, com sí que va passar en bona part de la dècada passada. Per contra, el que sí que és censurable és que s'hagi posat el contingut d'aquest informe al servei d'un intent deliberat de la dreta per enderrocar un govern legítim", manifesta Sánchez.

En la línia del que va expressar ahir en roda de premsa des de la seu del PSOE a Ferraz, Sánchez promet que el seu partit està "net" i té uns militants que treballen "per construir un país millor i un món més just". "El moment difícil que vivim no ens ha de fer perdre la perspectiva. No hi ha un sistema podrit la reforma del qual calgui abordar políticament. Hi ha una democràcia que es defensa dels casos de corrupció amb la llei i la justícia", considera.

El president del govern espanyol, que avui iniciarà una ronda de reunions amb els socis d'investidura, agrega que la corrupció es combat "amb millors mitjans i les eines adequades". "Això és el que farem, apel·lant una vegada més al debat serè amb qui s'hi vulgui sumar per aportar i millorar. Si la dreta es desentén d'aquest debat, com segurament farà, és perquè la seva prioritat és una altra: enderrocar el govern a qualsevol preu", destaca.

D'altra banda, Sánchez manté la pressió al PP i Vox perquè presentin una moció de censura contra el seu executiu. "Si pretenen fer-ne ús, que siguin coherents amb el sentit que li dona la nostra Constitució i presentin un projecte alternatiu de país. No ho faran. Perquè no en tenen cap. Perquè no els uneix el que volen construir, sinó el que pretenen destruir", lamenta.

"Ara és el moment de la temprança i la iniciativa per combatre un mal que ataca l'essència mateixa de la democràcia. És moment de coherència, de claredat i d'orgull. De saber que cada acte que fem ha de ser comprensible per a la ciutadania, respectuós amb els nostres valors, i útil per a la democràcia", afegeix el secretari general socialista. "Compteu amb mi. Jo compto amb vosaltres", conclou.