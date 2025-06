El Govern manté el crèdit a Sánchez mentre aïlla la legislatura de les turbulències del PSOE

El Govern manté el crèdit i la plena confiança amb Pedro Sánchez, tocat després dels escàndols de la corrupció que acorralen el PSOE. Enmig de la turbulència que es viu a Ferraz i a la Moncloa, l'executiu de Salvador Illa mira d'aïllar l'estabilitat de la legislatura catalana del soroll, que pot anar a més en les pròximes setmanes si apareixen noves informacions o bé el cas creix i acaba apuntant cap al finançament irregular. "No hi ha cap element que pugui distorsionar el dia a dia del Govern, treballem per assolir els objectius i això no afecta", ha assegurat que la portaveu, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Es continua, doncs, treballant per avançar en el compliment dels acords.

Paneque sí que ha sancionat el comportament "lamentable" de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García, però ha emmarcat el cas en aquests tres protagonistes. En aquest sentit, l'executiu català ha sincronitzat el seu missatge amb el de Sánchez de dilluns a la tarda a Ferraz. "És possible que no es puguin evitar aquests comportaments, però és important apartar aquestes persones", ha indicat la portaveu. En aquest sentit, el Govern veu amb bons ulls la resposta "ràpida i contundent" de Sánchez, que ha demanat perdó a la ciutadania i ha anunciat reformes a la direcció federal del PSOE, així com una comissió d'investigació al Congrés i una compareixença prevista pel 9 de juliol. "S'ha fet allò que calia fer davant d'una situació així", ha dit.

Qui sí que té interès a portar el cas Cerdán cap a Catalunya són el PP i Vox, que han registrat una iniciativa al Parlament perquè Illa comparegui i doni explicacions. "No considerem que el Govern hagi de donar explicacions", ha sentenciat la portaveu, que ha mostrat l'absoluta confiança en Illa davant els rumors que també podria aparèixer en alguns dels àudios de la trama de corrupció. "Aquests casos no afecten el Govern, continuem treballant amb els socis d'investidura en els diferents àmbits", ha insistit Paneque.

En aquest escenari, el Govern continua treballant per complir amb els acords subscrits, alguns dels quals necessiten la complicitat de la Moncloa. És el cas, per exemple, del finançament singular, sempre acompanyat de "soroll polític" que no beneficia la negociació. Malgrat la "complexitat" de la carpeta, Paneque ha assegurat que el Govern continua treballant per complir el calendari de l'acord tancat amb ERC, que situa el 30 de juny com a data límit per formalitzar el nou esquema del model de finançament. En els darrers dies, tant ERC com el PSC han admès que aquesta data podria no complir-se, però el Govern ha insistit que es continua treballant perquè sigui així, al marge també de la situació que es viu a la Moncloa.