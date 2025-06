El jutge del Tribunal Suprem que instrueix el cas Koldo, Leopoldo Puente, ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i l'ha citat a declarar el 30 de juny. En el marc del processament, ha autoritzat la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a investigar el seu patrimoni i ha ordenat al partit socialista que faciliti l'accés al seu correu corporatiu, així com al clonatge. Així, els agents han entrat a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid el migdia d'aquest divendres per endur-se el material necessari.

A més del correu de Cerdán, el Suprem ha reclamat al Ministeri de Transports que aporti el correu de l'excap d'aquesta cartera José Luis Ábalos. Finalment, el magistrat també ha instat el PSOE a entregar a l'UCO qualsevol altre compte d'e-mail que hagi estat feta servir "exclusivament" per Cerdán.

La imputació de Cerdán arriba hores després que hagi demanat posposar fins al juliol la seva declaració voluntària prevista pel pròxim dimecres 25 de juny. En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, Benet Salellas -exdiputat de la CUP i advocat de Jordi Cuixart durant el procés- afirmava que en cas que la petició fos denegada, Cerdán s'acolliria al seu dret a no declarar. Ara ja no té aquesta opció, ja que la declaració és com a investigat.

Ábalos assegura que Cerdán el va "utilitzar"

En una entrevista a la Cadena Ser la nit d'aquest dijous, Ábalos ha assegurat que ha estat víctima d'un engany i que Cerdán i Koldo García "venien amb una dinàmica prèvia de corrupció" des de Navarra i el van "penetrar" al Ministeri, on el van "pressionar" perquè intentés "influir" en les contractacions. "Soc un carallot, un imbècil en tot això", ha reblat.

Ábalos també ha afirmat que el disc dur que es va intentar endur una dona que l'acompanyava quan la Guàrdia Civil va escorcollar casa seva a València conté converses amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i amb altres ministres i directors de mitjans de comunicació des del 2021. Sobre el seu recorregut judicial, no ha descartat cap escenari i ha obert la porta a un acord amb la Fiscalia. Sigui com sigui, continua mantenint la seva innocència.