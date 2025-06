Benet Salellas defensarà Santos Cerdán en el cas de corrupció al PSOE

Santos Cerdán s'havia quedat sense advocat, però ja ha trobat substitut. I és que el lletrat dels socialistes no podia defensar-lo en la causa de suposada corrupció al PSOE per incompatibilitat, ja que gestiona l'acusació del partit en el mateix cas. L'exsecretari d'organització socialista ha reaccionat de pressa i ha decidit fitxar Benet Salellas per defensar-lo davant el Tribunal Suprem, segons ha avançat la Cadena Ser.

Cal recordar que Benet Salellas, germà de l'alcalde de Girona Lluc Salellas, va ser l'advocat de Jordi Cuixart en el judici del procés. Allà va escenificar més d'un xoc amb el president del Suprem, Manuel Marchena. Pels fets del procés també ha defensat alguns encausats de Tsunami Democràtic, a altres implicats en les protestes postsentència o al cas dels CDR acusats de terrorisme.

Salellas, expert en dret penal i de reconeguda trajectòria en causes de drets polítics i socials, també ha defensat autors de la crema de fotos del rei o de la iniciativa "Rodeja el Parlament". En l'àmbit polític, Salellas va ser diputat de la CUP en la legislatura de la majoria independentista que va culminar amb el referèndum de l'1-O.

Però la seva trajectòria com a lletrat comença molt abans, l'any 2003. Una de les grans causes en què ha participat és l'operació Garzón, la ràtzia contra l'independentisme que buscava desactivar el moviment a les portes dels Jocs Olímpics. Salellas va prendre part en la denúncia al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), on es va aconseguir la primera condemna a Espanya per no haver investigat les denúncies de tortures en dependències policials que van fer diversos detinguts.

Cal recordar que Cerdán va presentar la dimissió després que es publiqués l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. En el document se'l relaciona amb el cobrament de comissions il·legals, motiu pel qual el mateix Pedro Sánchez li va demanar la renúncia a tots els càrrecs. El president espanyol va demanar perdó a la ciutadania i a la militància socialista i va assegurar que "mai hauria d'haver confiat" en Cerdán.