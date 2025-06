Es pot refer el bloc de la investidura? Els socis posen deures a Sánchez per superar l'escàndol

MADRID | La ferida oberta que travessa en canal el PSOE té ramificacions clares al Congrés dels Diputats. Els socis d'investidura parlen de confiança trencada i coincideixen: res pot seguir com fins ara. Les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Santos Cerdan són insuficients i tampoc calma els ànims la ronda de reunions que està fent el president espanyol en persona, de la qual s'ha autoexclòs Podem. Tots els socis creuen -com també defensen PP i Vox- que Sánchez ha de comparèixer d'immediat; el 9 de juliol, diuen, és massa tard. Des del soci de govern -Sumar-, fins als partits bascos i les formacions independentistes, tots exigeixen més explicacions i encariran el suport al PSOE.

El líder socialista els ha demanat que continuïn al seu costat perquè, si no, la dreta governarà amb l'extrema dreta. De moment, es tracta d’una revolta controlada. Ningú parla de deixar caure l'executiu i no hi ha canvis en els blocs. Però la ronda de contactes servirà per evidenciar que tots apugen el preu del seu suport. La crisi, a més, ha servit per constatat la crònica d’una mort anunciada: Podem trenca del tot la coalició i veu en la crisi del PSOE una oportunitat electoral. Els de Ione Belarra i Irene Montero es presenten com l'única alternativa possible al govern de coalició i al bipartidisme, i preparen el terreny per fer el sorpasso a Sumar, si és que encara existeix i es presenta.

La crisi que ha fet implosionar el PSOE posa la legislatura contra les cordes. De moment, els socis exigeixen explicacions immediates, més mecanismes per erradicar la corrupció i rellançar les mesures socials, ara encallades. La paciència s'esgota. No ha agradat gens que el PSOE no tingui pressa i que, amb l’argument de l'agenda internacional, s'hagin fixat pel 9 de juliol les explicacions del president al Congrés. Aquest dimarts, a la junta de portaveus, el PP ha plantejat una compareixença urgent, que requeria unanimitat. El PSOE s'ha quedat sol i els grups a esquerra i dreta han fet pinça (insuficient) per exigir explicacions d'immediat. El PP, però, no tira la tovallola. Ja ha registrat la convocatòria d'una nova junta de portaveus extraordinària per forçar un ple monogràfic aquesta setmana. I obre un nou pols amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol.

En pocs dies, Sánchez ha passat de comparèixer amb el cap cot a passar a l’atac. Aquest dimecres té sessió de control, amb cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián i Santiago Abascal. Però el que pugui dir és del tot insuficient per als grups, que li reclamen anar més enllà. Repassem, un a un, què plantegen els socis d’investidura.

Les exigències de Sumar

La líder de Sumar i vicepresidenta tercera del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha posat veu a les peticions que han fet a Sánchez. Va ser la primera de la ronda de contactes -es van reunir dilluns- i ha exigit, entre d’altres, canvis a la llei perquè les empreses implicades en trames corruptes no puguin accedir a concursos d'obra pública o acabar amb els aforaments. Sumar vol distanciar-se del PSOE i aprofita, també, per reclamar més mesures socials per sortir d’aquesta crisi. Per això, urgeix al govern a aprovar, entre d'altres, mesures pendents com l'ampliació de permisos de paternitat i maternitat o la renda universal per criança.

Els Comuns, dins de l'amalgama de Sumar, han estat més durs. El seu portaveu al Congrés, Gerardo Pisarello, no ha descartat aquest dimarts una ruptura amb els socialistes si no actuen amb "contundència" conta la corrupció. "No valen excuses ni bones paraules", ha reblat.

Podem, al marge

Podem, que va sortir del bloc de Sumar al principi de la legislatura, ja portava temps marcant distàncies amb el que anomena "el govern de la guerra", per temes relacionats amb el conflicte a Gaza i l'augment de la despesa en defensa. Però aquesta crisi ha trencat tots els ponts. Els quatre vots de Podem són determinants per mantenir la majoria progressista de la investidura i la formació de Belarra ja adverteix que no els busquin.

La formació fundada per Pablo Iglesias aprofita la crisi per erigir-se com a "única alternativa" al bipartidisme i la "corrupció sistèmica" de PP i PSOE. No demana qüestió de confiança, tampoc votaria una moció de censura del PP, ni demana eleccions ja. Però és un fet que, si Podem s’instal·la en el no per sistema, convertirà Sánchez en un cadàver polític i l'obligaria, encara que no vulgui, a plantejar-se un avançament electoral. Podem, amb una enemistat personal i política manifesta amb Sumar, veu una escletxa per distanciar-se de Díaz i superar-la electoralment quan arribin les eleccions.

ERC, a l'espera d’explicacions

A les files republicanes hi ha molt malestar amb la resposta de Sánchez. Aquest dimecres, el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, té pregunta a la sessió de control al president espanyol i després ha d'anar fins a Moncloa per reunir-s'hi. Una cita sense fotografies. "No volem fotografies, volem explicacions", reconeixen al partit.

En privat, els republicans ja han exigit algunes mesures -com acabar amb aforaments o una compareixença urgent del president-, i no han obtingut resposta. Per això, esperen a veure com respira Sanchez en la resposta a la sessió de control i, fins i tot, fonts del partit reconeixen que valoren no assistir a la reunió de la Moncloa si la resposta no és prou contundent.

Junts, esperant nou interlocutor

Junts s'ha quedat orfe, sense interlocutor per anar tancant les carpetes incloses al pacte d’investidura. Cerdán era l'encarregat de negociar directament amb Puigdemont i s’havia guanyat la confiança del partit, amb una bona relació amb el secretari general del partit, Jordi Turull, amb qui parlava diverses vegades al dia i que no havia notat en ell cap comportament que encengués una llum d’alerta. Turull ha assistit per primer cop aquest dimarts a una reunió cara a cara amb Sánchez a la Moncloa.

Durant la reunió, Turull ha exigit a Sánchez el compliment de l’acord de Brussel·les i, en públic, ha exposat que la confiança en el PSOE està "al límit". Però, en privat, la formació reconeix que Sánchez els ha demanat un temps per "recomposar-se" i trobar la persona adient per reprendre les negociacions. Sense interlocutor, el pacte està "bloquejat", admeten a Junts. Per això, urgeixen Sánchez a què posi un substitut al més aviat possible per seguir avançant. "No volem un càrrec, volem una persona que compleixi", sostenen fonts del partit de Puigdemont.

El PNB, en alerta

Demà s'estrena a la Moncloa la nova portaveu del PNB, Maribel Vaquero, que es reunirà amb Sánchez. Els nacionalistes acudeixen amb cautela a la reunió i, com ERC, també han decidit que no volen cobertura gràfica, per no deixar imatges de la trobada. El tema incomoda especialment la formació, ja que a Euskadi governen conjuntament amb els socialistes bascos a pràcticament totes les institucions importants: govern basc i navarrès, les tres diputacions i els ajuntaments de les tres capitals.

El partit, dirigit ara per Aitor Esteban -vell conegut del Congrés-, també eleva el to i exigeix mesures de regeneració democràtica. I adverteix Sánchez que l'argument sobre l'arribada de la dreta no ho aguanta tot. "En algun moment s’ha de marcat una ratlla; no hi entra tot en això de que pot arribar la dreta”, ha valorat Esteban en les hores prèvies. Els nacionalistes, claus en la moció de censura de 2018 per fer president Sánchez, veuen complicat esgotar legislatura si no s'aconsegueixen pressupostos i si el president no aclareix, del tot, que el partit i ell mateix estan nets.

Bildu, reunió amb fotografia

Hi ha coincidència entre el plantejament del PNB i Bildu. En paraules del seu líder, Arnaldo Otegi, amb aquesta crisi "hi ha un canvi de pantalla" i ja no val amb dir que els que poden governar "són pitjors". Per això, exigeixen un nou "pla democràtic". La formació ha demostrat durant la legislatura que és dels socis més fiables per a Sánchez (tret de votacions com la llei mordassa) i, de fet, dins de la junta de portaveus han estat dels més cautelosos a l'hora d'expressar la queixa perquè Sánchez no comparegui fins el 9 de juliol.

A més, a diferència del PNB, els d’Otegi no tenen cap inconvenient per deixar-se fotografiar a la Moncloa juntament al president del govern. Serà la segona vegada que es produeixi aquesta foto entre Sánchez i Mertxe Aizpurua. Al març, va ser la primera vegada que una representant de l'esquerra abertzale trepitjava la Moncloa. Va ser per parlar de la despesa en defensa. Una foto que indigna la dreta que continua vinculant la formació amb ETA.